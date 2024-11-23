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Названа дата выхода нового сезона шоу "Синяя птица" и имена участников

Названа дата выхода нового сезона шоу "Синяя птица" и имена участников - РИА Новости, 23.11.2024

Названа дата выхода нового сезона шоу "Синяя птица" и имена участников

Новый сезон популярного Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартует в воскресенье, 24 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:27

2024-11-23T09:27

2024-11-23T09:27

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Новый сезон популярного Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартует в воскресенье, 24 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия".Среди тех, кто прошел большой кастинг - Вадим Плуталов из Екатеринбурга (17 лет), Никита Орлов из Вязьмы (11 лет), Таисия Байкалова из Тюмени (10 лет), Илья Кравцов из Снежинска (15 лет), Дарья Сорокина из Москвы (8 лет).Каждое воскресенье в 18 часов зрители будут знакомиться с юными дарованиями, покоряющими мастерством именитое жюри. В его состав снова вошли народные артисты России, ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов."Синюю птицу" всегда отличало то, что наше жюри, артисты, которые выступают с ребятами, их не бросают, не оставляют. Это не моя заслуга, а всех, кто соприкасается с проектом. Это очень важно – наши дети-звездочки всегда с нами", - рассказывает автор и ведущая программы Дарья Златопольская.Многие из участников проекта уже выросли. "Я сама чувствую себя ребенком рядом с ними. И это такое родительское чувство, когда твои дети тебя перерастают, - говорит Златопольская. - Мечтаю, чтобы участники "Синей птицы" шли дальше, становились старше и выше". Как сказала Марина Цветаева, "наши дети старше нас, потому что им дольше, дальше жить". Очень важно, чтобы они жили дальше нас и несли то, что здесь получили - заряд теплоты и правильного отношения к профессии, то, что они получают от артистов, с которыми вместе выступают".В новом сезоне телезрителей ждут яркие постановочные номера. На сцену выйдут конкурсанты, занимающиеся балетом, цирковым искусством, спортом, еще - талантливые музыканты, актеры и чтецы, сильнейшие вокалисты, мастера народного творчества и представители разных современных жанров.Победитель XI сезона получит заветное "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта. Лучшим педагогам и наставникам будет вручен специальный грант проекта "Синяя птица".Участники прошлых сезонов продолжают развивать свой талант. В этом году выпускники этого проекта блестяще выступили на Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition – 2024. Победитель восьмого сезона Лев Бакиров завоевал Гран-при, лауреатами стали Елисей Мысин и Владимир Рублев.Удостоились международных наград участники первого сезона Клара Семенцова и Валерий Макаров: Клара стала лауреатом II премии на XI Международном конкурсе вокалистов "Шедевры русской музыки", а Валерий – обладателем Гран-при на Международном конкурсе вокалистов Алисы Гицба.Участница десятого сезона и чемпионка по роллер-спорту Вера Сергеева в этом сезоне не раз побеждала на всероссийских соревнованиях.Финалистка пятого сезона Софья Бейман была принята в труппу Московского театра Олега Табакова.

https://ria.ru/20241122/teatr-1985169243.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" 2024-11-23T09:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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