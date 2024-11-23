https://ria.ru/20241123/ukraine-1985371093.html
На Украине раскрыли реальные планы киевского режима
На Украине раскрыли реальные планы киевского режима - РИА Новости, 23.11.2024
На Украине раскрыли реальные планы киевского режима
Правящая партия на Украине не заботится о стране, а ведет избирательную кампанию, заявил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью экс-депутату Бориславу... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:13
2024-11-23T18:13
2024-11-23T22:41
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правящая партия на Украине не заботится о стране, а ведет избирательную кампанию, заявил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью экс-депутату Бориславу Березе на YouTube-канале."Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам", — заявил он.Комментируя "план стойкости" Зеленского, Разумков отметил, что идеи украинского президента выглядели как лозунги, знаменующие начало избирательной кампании. При этом правящая партия "Слуга народа" активно печатает соответствующие газеты и раздает их у метро."Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться", — добавил он.Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Его детальная презентация должна состояться в декабре. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского".
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, борислав береза
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Борислав Береза
На Украине раскрыли реальные планы киевского режима
Экс-спикер Рады Разумков: Киев не заботится об Украине, а готовится к выборам
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правящая партия на Украине не заботится о стране, а ведет избирательную кампанию, заявил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью экс-депутату Бориславу Березе на YouTube-канале.
"Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам", — заявил он.
Комментируя "план стойкости" Зеленского, Разумков отметил, что идеи украинского президента выглядели как лозунги, знаменующие начало избирательной кампании. При этом правящая партия "Слуга народа" активно печатает соответствующие газеты и раздает их у метро.
"Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться", — добавил он.
Зеленский 19 ноября анонсировал в Раде новый проект — "план стойкости", состоящий из десяти пунктов и нескольких приложений. Его детальная презентация должна состояться в декабре. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
раскритиковала инициативу, назвав ее "очередным набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского".