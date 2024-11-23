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На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков - РИА Новости, 23.11.2024
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21:36 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985391644.html
На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков
На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков - РИА Новости, 23.11.2024
На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков
Лишь двое высокопоставленных зарубежных политиков лично приняли участие в субботу в киевском саммите "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), это еврокомиссар по РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:36
2024-11-23T21:36
в мире
киев
чехия
украина
ян липавский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лишь двое высокопоставленных зарубежных политиков лично приняли участие в субботу в киевском саммите "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), это еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский, еще несколько политиков выступили на саммите по видеосвязи, сообщило в субботу издание Novinky. "Из высокопоставленных иностранных представителей на 3-й международный саммит по продовольственной безопасности "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine) в Киев приехали только еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава чешского МИД Ян Липавский. Ни один иной высокопоставленный министр или чиновник в Киев не прибыл. Помимо Войцеховского и Липавского, на саммите выступили представители правительства Украины – премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Андрей Сибига", - пишет издание. По видеосвязи к участникам киевского саммита обратились президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер Люксембурга Люк Фриден и премьер Финляндии Петтери Орпо.
https://ria.ru/20240920/zerno-1973789354.html
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в мире, киев, чехия, украина, ян липавский
В мире, Киев, Чехия, Украина, Ян Липавский
На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков

Novinky: лишь двое высокопоставленных политиков посетили саммит по зерну в Киеве

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лишь двое высокопоставленных зарубежных политиков лично приняли участие в субботу в киевском саммите "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), это еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский, еще несколько политиков выступили на саммите по видеосвязи, сообщило в субботу издание Novinky.
"Из высокопоставленных иностранных представителей на 3-й международный саммит по продовольственной безопасности "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine) в Киев приехали только еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава чешского МИД Ян Липавский. Ни один иной высокопоставленный министр или чиновник в Киев не прибыл. Помимо Войцеховского и Липавского, на саммите выступили представители правительства Украины – премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Андрей Сибига", - пишет издание.
По видеосвязи к участникам киевского саммита обратились президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер Люксембурга Люк Фриден и премьер Финляндии Петтери Орпо.
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В миреКиевЧехияУкраинаЯн Липавский
 
 
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