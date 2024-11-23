На саммит по зерну в Киеве не приехал почти никто из иностранных политиков
Novinky: лишь двое высокопоставленных политиков посетили саммит по зерну в Киеве
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лишь двое высокопоставленных зарубежных политиков лично приняли участие в субботу в киевском саммите "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), это еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский, еще несколько политиков выступили на саммите по видеосвязи, сообщило в субботу издание Novinky.
"Из высокопоставленных иностранных представителей на 3-й международный саммит по продовольственной безопасности "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine) в Киев приехали только еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава чешского МИД Ян Липавский. Ни один иной высокопоставленный министр или чиновник в Киев не прибыл. Помимо Войцеховского и Липавского, на саммите выступили представители правительства Украины – премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Андрей Сибига", - пишет издание.
По видеосвязи к участникам киевского саммита обратились президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер Люксембурга Люк Фриден и премьер Финляндии Петтери Орпо.
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
20 сентября, 11:32