https://ria.ru/20241123/ukraina-1985380550.html
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте - РИА Новости, 23.11.2024
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте
В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:44
2024-11-23T19:44
2024-11-23T19:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во время мероприятия, организованного изданием "Украинская правда"."По моим подсчетам, видимо, после 2027 года", — отметил он.По его мнению, это произойдет благодаря накоплению необходимого количества материалов.На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Лондон, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте
Залужный допустил сильный прорыв фронта в 2027 году