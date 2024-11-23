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Залужный сделал неожиданное заявление о фронте - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985380550.html
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте - РИА Новости, 23.11.2024
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте
В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:44
2024-11-23T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
лондон
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во время мероприятия, организованного изданием "Украинская правда"."По моим подсчетам, видимо, после 2027 года", — отметил он.По его мнению, это произойдет благодаря накоплению необходимого количества материалов.На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html
https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html
донецкая народная республика
лондон
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в мире, донецкая народная республика, лондон, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Лондон, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Залужный сделал неожиданное заявление о фронте

Залужный допустил сильный прорыв фронта в 2027 году

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во время мероприятия, организованного изданием "Украинская правда".
"По моим подсчетам, видимо, после 2027 года", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Вчера, 18:20
По его мнению, это произойдет благодаря накоплению необходимого количества материалов.
На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Залужный заявил о начале третьей мировой войны
22 ноября, 01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛондонУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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