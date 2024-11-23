https://ria.ru/20241123/ukraina-1985380550.html

Залужный сделал неожиданное заявление о фронте

Залужный сделал неожиданное заявление о фронте - РИА Новости, 23.11.2024

Залужный сделал неожиданное заявление о фронте

В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:44

2024-11-23T19:44

2024-11-23T19:44

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в мире

донецкая народная республика

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валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В украинском конфликте якобы может произойти прорыв фронта в 2027 году, предположил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный во время мероприятия, организованного изданием "Украинская правда"."По моим подсчетам, видимо, после 2027 года", — отметил он.По его мнению, это произойдет благодаря накоплению необходимого количества материалов.На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html

https://ria.ru/20241122/voyna-1985107533.html

донецкая народная республика

лондон

украина

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в мире, донецкая народная республика, лондон, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины