https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361443.html

Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий

Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий - РИА Новости, 23.11.2024

Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий

Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:48

2024-11-23T16:48

2024-11-23T22:50

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в мире

украина

китай

сша

анатолий шарий

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале."Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины. Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину", — написал он.По словам блогера, с Украины также уехали дипломаты из КНР, представители Бельгии, Нидерландов и Скандинавских стран.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

украина

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, китай, сша, анатолий шарий