https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361443.html
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий - РИА Новости, 23.11.2024
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий
Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:48
2024-11-23T16:48
2024-11-23T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
анатолий шарий
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале."Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины. Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину", — написал он.По словам блогера, с Украины также уехали дипломаты из КНР, представители Бельгии, Нидерландов и Скандинавских стран.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, сша, анатолий шарий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, США, Анатолий Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий
Шарий: сотрудники посольств США, Британии, Франции, ФРГ и Китая покинули Украину