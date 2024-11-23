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Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 23.11.2024 (обновлено: 22:50 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361443.html
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий - РИА Новости, 23.11.2024
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий
Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:48
2024-11-23T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
сша
анатолий шарий
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.&quot;Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины. Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину&quot;, — написал он.По словам блогера, с Украины также уехали дипломаты из КНР, представители Бельгии, Нидерландов и Скандинавских стран.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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в мире, украина, китай, сша, анатолий шарий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, США, Анатолий Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, заявил Шарий

Шарий: сотрудники посольств США, Британии, Франции, ФРГ и Китая покинули Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР и других стран покинули Украину, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«

"Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины. Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину", — написал он.

По словам блогера, с Украины также уехали дипломаты из КНР, представители Бельгии, Нидерландов и Скандинавских стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайСШААнатолий Шарий
 
 
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