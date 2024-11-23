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На Украине обратились к ВСУ из-за ситуации в зоне СВО
На Украине обратились к ВСУ из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2024
На Украине обратились к ВСУ из-за ситуации в зоне СВО
ВСУ должны отступить с позиций на Кураховском направлении в ближайшие дни, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:47
2024-11-23T16:47
2024-11-23T17:46
специальная военная операция на украине
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курахово
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олег стариков
владимир рогов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ВСУ должны отступить с позиций на Кураховском направлении в ближайшие дни, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение", — отметил он.По словам полковника, украинские военные должны понимать, что с этих территорий также необходимо вывести тяжелую боевую технику и материально-техническое обеспечение. Стариков добавил, что в сложившихся условиях это будет непростой задачей.Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Украина, Олег Стариков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
На Украине обратились к ВСУ из-за ситуации в зоне СВО
Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в ближайшие 3-5 дней