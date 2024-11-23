"Четкий сигнал". В Индии предупредили Запад после удара "Орешника"
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели издания Times of India активно обсуждают удар российской ракетой "Орешник" по Украине.
"Четкий сигнал от Путина. Думаю, что эти действия послужат сдерживающим фактором от дальнейшей эскалации конфликта", — написал один из комментаторов.
"Четкий сигнал от Путина. Думаю, что эти действия послужат сдерживающим фактором от дальнейшей эскалации конфликта", — написал один из комментаторов.
"Можно поздравить Байдена.... Сделать Украину испытательным полигоном… Тебя и твою прощальную политику запомнят... Возьмись за разум, Украина.... Не будь козлом отпущения..." — отметил другой.
"Байден и демократы в США пытаются создать как можно больше беспорядка, прежде чем покинуть пост в январе 2025 года", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Отличный ход Путина для защиты России от агрессии США…Америка отлично умеет уничтожать дружественные ей страны, единственное исключение – Израиль. А Зеленский — это любимчик американцев, ведущий 24 часа в сутки семь дней в неделю опосредованную войну ради США и теряющий земли и тысячи военнослужащих", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
"Байден и демократы в США пытаются создать как можно больше беспорядка, прежде чем покинуть пост в январе 2025 года", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Отличный ход Путина для защиты России от агрессии США…Америка отлично умеет уничтожать дружественные ей страны, единственное исключение – Израиль. А Зеленский — это любимчик американцев, ведущий 24 часа в сутки семь дней в неделю опосредованную войну ради США и теряющий земли и тысячи военнослужащих", — заключили читатели.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>