https://ria.ru/20241123/ukraina-1985356287.html

"Четкий сигнал". В Индии предупредили Запад после удара "Орешника"

"Четкий сигнал". В Индии предупредили Запад после удара "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024

"Четкий сигнал". В Индии предупредили Запад после удара "Орешника"

Читатели издания Times of India активно обсуждают удар российской ракетой "Орешник" по Украине. "Четкий сигнал от Путина. Думаю, что эти действия послужат... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:02

2024-11-23T16:02

2024-11-23T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

первый запуск ракеты "орешник"

сша

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели издания Times of India активно обсуждают удар российской ракетой "Орешник" по Украине. "Четкий сигнал от Путина. Думаю, что эти действия послужат сдерживающим фактором от дальнейшей эскалации конфликта", — написал один из комментаторов. "Можно поздравить Байдена.... Сделать Украину испытательным полигоном… Тебя и твою прощальную политику запомнят... Возьмись за разум, Украина.... Не будь козлом отпущения..." — отметил другой. "Байден и демократы в США пытаются создать как можно больше беспорядка, прежде чем покинуть пост в январе 2025 года", — поделился мнением еще один из пользователей. "Отличный ход Путина для защиты России от агрессии США…Америка отлично умеет уничтожать дружественные ей страны, единственное исключение – Израиль. А Зеленский — это любимчик американцев, ведущий 24 часа в сутки семь дней в неделю опосредованную войну ради США и теряющий земли и тысячи военнослужащих", — заключили читатели. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, первый запуск ракеты "орешник", сша