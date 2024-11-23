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СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985347018.html
СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов
СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов
Служба безопасности Украины оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:55
2024-11-23T14:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
владимир рогов
владимир путин
служба безопасности украины
южмаш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) в Днепропетровске, а Запад "в ступоре" от появления у России такой ракеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что удар по заводу пришелся на цеха , в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники. "Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты "Орешник", - сказал Рогов. По его словам, ракета "Орешник" - это грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, основанное в 1951 году. С момента своего создания был тесно связан с разработкой и производством баллистических ракет стратегического назначения.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, украина, днепропетровск, владимир рогов, владимир путин, служба безопасности украины, южмаш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Рогов, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Южмаш
СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов

Рогов: СБУ засекретила данные об ударе "Орешником" по заводу в Днепропетровске

Кадр видео удара по заводу в Днепропетровске
Кадр видео удара по заводу в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Кадр видео удара по заводу в Днепропетровске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) в Днепропетровске, а Запад "в ступоре" от появления у России такой ракеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что удар по заводу пришелся на цеха , в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
Вчера, 08:00
"Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты "Орешник", - сказал Рогов.
По его словам, ракета "Орешник" - это грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, основанное в 1951 году. С момента своего создания был тесно связан с разработкой и производством баллистических ракет стратегического назначения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
22 ноября, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровскВладимир РоговВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныЮжмаш
 
 
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