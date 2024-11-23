СБУ засекретила данные об ударе по заводу в Днепропетровске, заявил Рогов
Рогов: СБУ засекретила данные об ударе "Орешником" по заводу в Днепропетровске
Кадр видео удара по заводу в Днепропетровске
Кадр видео удара по заводу в Днепропетровске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) в Днепропетровске, а Запад "в ступоре" от появления у России такой ракеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что удар по заводу пришелся на цеха , в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.
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"Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты "Орешник", - сказал Рогов.
По его словам, ракета "Орешник" - это грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, основанное в 1951 году. С момента своего создания был тесно связан с разработкой и производством баллистических ракет стратегического назначения.
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