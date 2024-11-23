https://ria.ru/20241123/ukraina-1985345872.html

Десятки грузовиков не могут проехать с Украины в Польшу

Десятки грузовиков не могут проехать с Украины в Польшу - РИА Новости, 23.11.2024

Десятки грузовиков не могут проехать с Украины в Польшу

Десятки грузовых автомобилей не могут проехать с Украины в Польшу из-за протеста польских фермеров, очередь продолжает расти, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:44

2024-11-23T14:44

2024-11-23T16:02

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МЕДЫКА (Польша), 23 ноя – РИА Новости. Десятки грузовых автомобилей не могут проехать с Украины в Польшу из-за протеста польских фермеров, очередь продолжает расти, передает корреспондент РИА Новости. В субботу на польско-украинском пункте пропуска "Медыка-Шегини" фермеры перекрыли дорогу номер 28, ведущую к погранпереходу. Они вышли на пешеходный переход и постоянно по нему перемещаются, что делает невозможным проезд автомобилей. На дороге уже скопилась очередь большегрузных автомобилей – в основном с украинскими регистрационными знаками. Их водители находятся в недоумении. "Поляки опять заблокировали дорогу? Они же прекратили свои акции несколько месяцев назад. Неужели опять придется стоять неделями", - говорит один из Украинских водителей, представившийся Петром. Он пояснил, что не может переехать на другой пункт пропуска, так как его груз – сельскохозяйственные машины – заявлен для прохождения таможни именно в "Медыка-Шегени". При этом фермеры пропускают через границу легковые автомобили и пассажирские автобусы. Фермеры заявляют, что будут блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их требование, основным из которых является прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли. "Речь идет, во-первых, о здоровой пище, о еде. Мы требуем, чтобы правительство прекратило переговоры. К нам уже ввозили техническое зерно из Украины где в 700 раз оказывалось превышение уровня токсинов", - заявил РИА Новости один из участников протеста, представившийся Яном. Он пояснил, что в странах Меркосур в отличии от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания. "Многие люди не понимают угрозы и надеются на дешевые продукты питания. Но у нас, например, при производстве говядины, нельзя использовать геномодифицированные продукты, нельзя использовать гормоны роста, нельзя использовать антибиотики. В результате, если у нас бык вырастет, например, до 700 килограммов, то там – до 1,5 тонн. Но это мясо вредно для здоровья, особенно детей и беременных женщин", - говорит собеседник агентства. "Пускай у нас дороже производство, так как это здоровое питание, но вы потом потратите на лекарства больше, и надо объяснить это потребителю", - заключил он. Фермеры заявляют, что будут блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря. Однако участник протеста Ян утверждает, что если правительство согласится с требованиями протестующих, то они готовы прекратить протест. "Прошлое правительство приостановило переговоры с Меркосур, а нынешнее возобновило, и мы боимся, что это приведет к подписанию. Но если все пойдет как мы хотим, то мы можем уйти с границы сегодня", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что подписание соглашения с Меркосур выльется в потерю в Польше сотен тысяч рабочих мест. "Это убьет сначала наше животноводство. Потом производителей кормов, потом производителей удобрений, потом производителей машин. Мы можем потерять несколько сотен рабочих мест", - сказал он. Это уже вторая волна акций протестов польских фермеров. В феврале они начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.

https://ria.ru/20241029/vrag-1980609656.html

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html

https://ria.ru/20241105/mp-1981911423.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html

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Пункт пропуска на границе с Украиной, заблокированный польскими фермерами Польские фермеры заблокировали пункт пропуска Медыка - Шагени на границе с Украиной. В районе Пшемысля скапливается очередь из грузовиков. 2024-11-23T14:44 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша