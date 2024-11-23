Рейтинг@Mail.ru
WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 23.11.2024 (обновлено: 17:33 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985343272.html
WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет
WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет - РИА Новости, 23.11.2024
WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет
Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:13
2024-11-23T17:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что &lt;…&gt; Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия", — заявили изданию неназванные чиновники. Газета отмечает, что Украина до сих пор "не добавила в свой арсенал" собственную баллистическую ракету, хотя работа над этим оружием ведется десятилетия. Причем, согласно утверждениям заместителя министра по стратегической промышленности Анны Гвоздяр, сейчас на Украине разрабатывается "более чем одна" баллистическая ракета. WSJ приводит также слова советника Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина о том, что Киеву "просто не хватает денег" на ускорение производства ракет. При этом неназванные чиновники заявили газете, что нехватка финансов сдерживала производство крылатых ракет "Нептун", поэтому властям в Киеве пришлось обратиться за помощью к иностранным правительствам. Специалист по военным аэрокосмическим системам Дуглас Барье объяснил дороговизну производства баллистических ракет: по его словам, это требует материалов, которые должны выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу Земли. В конце августа Владимир Зеленский заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства уже прошла испытания. Советник главы его офиса Михаил Подоляк утверждал, что ее дальность составляет 600-700 километров.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение противником дальнобойного оружия, прежде всего западного производства, не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет

WSJ: Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что <…> Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия", — заявили изданию неназванные чиновники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
27 августа, 16:14
Газета отмечает, что Украина до сих пор "не добавила в свой арсенал" собственную баллистическую ракету, хотя работа над этим оружием ведется десятилетия. Причем, согласно утверждениям заместителя министра по стратегической промышленности Анны Гвоздяр, сейчас на Украине разрабатывается "более чем одна" баллистическая ракета.
WSJ приводит также слова советника Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина о том, что Киеву "просто не хватает денег" на ускорение производства ракет. При этом неназванные чиновники заявили газете, что нехватка финансов сдерживала производство крылатых ракет "Нептун", поэтому властям в Киеве пришлось обратиться за помощью к иностранным правительствам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
22 ноября, 14:31
Специалист по военным аэрокосмическим системам Дуглас Барье объяснил дороговизну производства баллистических ракет: по его словам, это требует материалов, которые должны выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу Земли.
В конце августа Владимир Зеленский заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства уже прошла испытания. Советник главы его офиса Михаил Подоляк утверждал, что ее дальность составляет 600-700 километров.
Как отмечал президент России Владимир Путин, применение противником дальнобойного оружия, прежде всего западного производства, не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала