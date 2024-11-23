https://ria.ru/20241123/ukraina-1985343272.html

WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет

WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет - РИА Новости, 23.11.2024

WSJ пишет о проблемах Украины с финансированием разработки ракет

Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:13

2024-11-23T14:13

2024-11-23T17:33

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина испытывает проблемы с финансированием программы по разработке ракет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что <…> Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия", — заявили изданию неназванные чиновники. Газета отмечает, что Украина до сих пор "не добавила в свой арсенал" собственную баллистическую ракету, хотя работа над этим оружием ведется десятилетия. Причем, согласно утверждениям заместителя министра по стратегической промышленности Анны Гвоздяр, сейчас на Украине разрабатывается "более чем одна" баллистическая ракета. WSJ приводит также слова советника Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина о том, что Киеву "просто не хватает денег" на ускорение производства ракет. При этом неназванные чиновники заявили газете, что нехватка финансов сдерживала производство крылатых ракет "Нептун", поэтому властям в Киеве пришлось обратиться за помощью к иностранным правительствам. Специалист по военным аэрокосмическим системам Дуглас Барье объяснил дороговизну производства баллистических ракет: по его словам, это требует материалов, которые должны выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу Земли. В конце августа Владимир Зеленский заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства уже прошла испытания. Советник главы его офиса Михаил Подоляк утверждал, что ее дальность составляет 600-700 километров.Как отмечал президент России Владимир Путин, применение противником дальнобойного оружия, прежде всего западного производства, не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире