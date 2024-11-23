https://ria.ru/20241123/ukraina-1985330116.html

Генштаб ВСУ сделал трудное признание о конфликте на Украине

Генштаб ВСУ сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2024

Генштаб ВСУ сделал трудное признание о конфликте на Украине

Ситуация на линии соприкосновения сложная для Украины, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:42

2024-11-23T11:42

2024-11-23T13:44

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения сложная для Украины, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале. "Ситуация на фронте остается сложной", — говорится в публикации. Командование отметило, что российские военные используют преимущество в живой силе и технике.На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины