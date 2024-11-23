"Они в бункере": на Украине испугались нового удара
Депутат Рады Дубинский: Киеву и Вашингтону выгоден ядерный удар по Украине
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Киеву и Вашингтону нужно, чтобы Россия применила ядерное оружие, и риск такого развития событий реален, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он прокомментировал удар по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске новейшей российской ракетой "Орешник", что стало ответом на применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow при атаке на Курскую и Брянскую области.
"Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой", — предупредил он.
По словам политика, украинским и американским властям нужен такой удар для достижения собственных целей.
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"Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться <…>, так и для его спонсоров из клики Байдена-Обамы, которые прогнали через Украину рекордные 187 миллиардов долларов", — написал Дубинский.
Как отметил депутат, ни в Киеве, ни в США не хотят, чтобы кто-либо узнал, как эти средства расходовались за предыдущие годы.
Для этого, считает он, Запад будет провоцировать ядерный конфликт, жертвой которого станут в первую очередь граждане Украины.
"А Зеленский с (главой своего Офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком выживут — они в бункере", — заключил он.
В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, Москва может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
В четверг Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.