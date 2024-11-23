В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара "Орешника"
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в Telegram-канале.
"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — говорится в публикации.
"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — говорится в публикации.
В обращении к украинцам Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание.
Накануне издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что депутаты не вышли на работу, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.
Накануне издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что депутаты не вышли на работу, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
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