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В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 23.11.2024 (обновлено: 09:22 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html
В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024
В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:53
2024-11-23T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в Telegram-канале."Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — говорится в публикации. В обращении к украинцам Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание. Накануне издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что депутаты не вышли на работу, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины, Киев
В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара "Орешника"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в Telegram-канале.

"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — говорится в публикации.
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В обращении к украинцам Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание.

Накануне издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что депутаты не вышли на работу, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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