https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html

В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"

В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024

В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:53

2024-11-23T08:53

2024-11-23T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы "Орешник". Об этом он написал в Telegram-канале."Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — говорится в публикации. В обращении к украинцам Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание. Накануне издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что депутаты не вышли на работу, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, киев