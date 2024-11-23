https://ria.ru/20241123/ukraina-1985312135.html

Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России

Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России - РИА Новости, 23.11.2024

Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России

Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:10

2024-11-23T08:10

2024-11-23T08:10

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сша

украина

павел ивлев

илья пономарев

ахмед закаев

украинская повстанческая армия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала страны по регионально-этническому принципу, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Верховный Суд РФ в пятницу признал террористической организацией "Форум свободных государств пост России" (ФСГПР), удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры РФ, и запретил его деятельность на территории страны. ФСГПР был создан в 2022 году. По информации Генпрокуратуры РФ, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран. Одним из главный идейных вдохновителей и создателей ФСГПР выступил украинский националист, активист "оранжевой революции" и Евромайдана, предприниматель Олег Магалецкий. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute, признанные нежелательными в России. В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава России. Сборище в Волынском лесу"В том, что именно украинские националисты выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала России по регионально-этническому принципу, нет ничего необычного", - сказал Матвеев, комментируя решение Верховного Суда РФ. Как показывает исторический опыт, украинские националисты на протяжении более восьмидесяти лет инициируют создание различных эмигрантских организаций, направленных на разжигание внутри сначала Советского Союза, а теперь и Российского Федерации, регионального сепаратизма с целью развала страны, отметил историк. "Первую, и довольно карикатурную попытку объединить в одну организацию представителей так называемых "угнетенных народов СССР" с целью борьбы за создание независимых национальных государств на его территории предприняли руководители "Украинской повстанческой армии" (УПА*, запрещена в РФ - ред.) ровно 81 год назад, тайно собрав 21-22 ноября 1943 года в лесах Здолбуновского района Ровенской области "Первую конференцию порабощенных народов Востока Европы и Азии"", - добавил историк. Руководители УПА* после победы Красной армии в Курской битве и освобождения ею Левобережной Украины, в том числе столицы республики города Киева, четко понимали предстоящий итог Великой Отечественной войны, поэтому начали искать поддержки своей подпольной борьбы с "русским коммунизмом" у представителей других народов, населявших СССР, отметил собеседник агентства. "Делегатами" конференции в 1943 году оказались бывшие советские военнопленные 13 национальностей, сначала согласившиеся пойти на службу в немецкую вспомогательную охранную полицию (шуцманшафт), а после сбежавшие из нее в ряды бандитов УПА*, уточнил Матвеев. "Таким образом, среди "представителей" народов, якобы "порабощенных советской империей", оказалось несколько грузин, азербайджанцев, узбеков, армян, татар, белорусов, осетин, по одному казаху, черкесу, кабардинцу, чувашу, и башкиру, а также ряд руководителей УПА*-ОУН ("Организация украинских националистов", запрещена в РФ - ред.)", - пояснил эксперт. По словам Матвеева, для внешнего пропагандистского эффекта было объявлено, что "делегаты" якобы представляли реальные подпольные организации своих народов и с риском для жизни прибыли с советской территории через линию фронта. "Видимо, склонность к пиару, основанному на фейках, исключительно ради желания кому-то где-то понравиться, укоренилась в оуновцах с тех пор на долгие десятилетия и широко практикуется их нынешними наследниками", - подчеркнул Матвеев. "Что касается персонального состава "делегатов", то, по сути, это были военные преступники, причем предавшие дважды (сначала свою родину, потом немцев), а то и трижды, поскольку некоторые из них вскоре предали и УПА*, переметнувшись к советских партизанам!", - сказал историк. Мешанина из радикальных эмигрантовДальше принятия постановлений и воззваний та конференция не пошла, продолжил Матвеев. "Но "посеянные" в волынском лесу "зерна" дали свои всходы спустя три года, когда "правая рука" Степана Бандеры, видный деятель ОУН Ярослав Стецько вместе с женой создали и возглавили в Мюнхене так называемый "Антибольшевистский блок народов" (АБН) - международное объединение эмигрантских национальных организаций из СССР и впоследствии других социалистических стран Восточной Европы, и даже, Вьетнама и Кубы. Но главной движущей силой, идеологами и финансистами объединения выступали представители бандеровского крыла ОУН", - рассказал эксперт. В годы холодной войны помимо радикального антикоммунизма идеологическую основу АБН составлял так называемый "антиимперский прометеизм" - политический проект известного польского государственного деятеля, ярого русофоба Юзефа Пилсудского, направленного на ослабление и расчленение Советского Союза с помощью поддержки националистических движений за независимость основных нерусских народов, живших в его пределах, отметил Матвеев. "Политическая и пропагандистская активность АБН скупе с проукраинским лобби в лице президента "Украинского конгрессового комитета Америки" Льва Добрянски способствовала принятию Конгрессом США в 1959 году "Резолюции о неделе порабощённых народов" с целью "привлечь внимание мира к положению национальных меньшинств в СССР", - напомнил собеседник агентства. "И вновь, как и на конференции в волынском лесу, на первых ролях в этой антисоветской организации оказываются нацистские преступники, создававшие вокруг нее атмосферу "токсичности". В составе Совета АБН оказались известный белорусский коллаборационист Радослав Островский, прислуживавший оккупантам в качестве Президента марионеточной Белорусской Центральной Рады - прибежища белорусских националистов, два создателя Туркестанского легиона вермахта и СС, узбекские эмигранты Вели Каюм-хан и Рузи Назар, и ряд других "борцов за свободу" своих народов под флагом нацистской Германии", - также заявил Матвеев. Новый проект украинских националистовВ 1996 году "Антибольшевистский блок народов" объявил о своем самоупразднении, сочтя задачи организации выполненными в связи с распадом СССР и переориентацией на Запад стран бывшего социалистического лагеря. "Однако спустя 30 лет украинские националисты вновь первыми подняли флаг борьбы за развал нашей страны, на этот раз уже Российской Федерации. И вновь, как и прежде, в ее рядах находятся либо признанные судом преступники, либо лица, подозреваемые в их совершении. За большинством постоянных участников ФСГПР, таких как Илья Пономарев** (признан в РФ иноагентом), Ахмед Закаев, Павел Ивлев и рядом других тянется длинный шлейф из законченных уголовных дел, или находящихся в стадии производства, по различным статьям УК РФ от содействия терроризму до совершения экономических преступлений", - отметил Матвеев. Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск. Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. Также в России ему заочно предъявлены обвинения по уголовному делу о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост"). Закаев скрывается от российского правосудия за границей. Россия запрашивала его экстрадицию, но получила от Великобритании отказ. Уголовное дело в отношении юриста Ивлева о хищениях в ЮКОСе в России было выделено в отдельное производство от основного. По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом) присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского** отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Ивлева к 10 годам лишения свободы. Ивлев с 2004 года живет в США и получил там гражданство. Политические "клоуны", прикормленные СБУМатвеев напомнил, что, как утверждал соучредитель ФСГПР украинский националист Олег Магалецкий, спонсорами этой общественной платформы выступают европейские общественные организации и меценаты из Украины. "Есть все основания полагать, что одним из таких "меценатов" является Служба безопасности Украины и подконтрольные ей структуры или предприниматели", - добавил Матвеев. "С началом специальной военной операции, не рассчитывая победить Россию на поле боя, украинские спецслужбы пошли по пути расшатывания ее изнутри путем внедрения в умы россиян идей регионального сепаратизма с помощью организаций подобных ФСГПР. Для этого они объединили в ее рядах группу различного рода политических "клоунов", сбежавших из страны от уголовного преследования", - заключил эксперт.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20241122/majdan-1985153679.html

https://ria.ru/20241121/krym-1984927242.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956541045.html

https://ria.ru/20241119/odessa-1984500166.html

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россия, сша, украина, павел ивлев, илья пономарев, ахмед закаев, украинская повстанческая армия, генеральная прокуратура рф