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Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России - РИА Новости, 23.11.2024
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Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России
Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России - РИА Новости, 23.11.2024
Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России
Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:10
2024-11-23T08:10
россия
сша
украина
павел ивлев
илья пономарев
ахмед закаев
украинская повстанческая армия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала страны по регионально-этническому принципу, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Верховный Суд РФ в пятницу признал террористической организацией "Форум свободных государств пост России" (ФСГПР), удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры РФ, и запретил его деятельность на территории страны. ФСГПР был создан в 2022 году. По информации Генпрокуратуры РФ, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран. Одним из главный идейных вдохновителей и создателей ФСГПР выступил украинский националист, активист "оранжевой революции" и Евромайдана, предприниматель Олег Магалецкий. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute, признанные нежелательными в России. В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава России. Сборище в Волынском лесу"В том, что именно украинские националисты выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала России по регионально-этническому принципу, нет ничего необычного", - сказал Матвеев, комментируя решение Верховного Суда РФ. Как показывает исторический опыт, украинские националисты на протяжении более восьмидесяти лет инициируют создание различных эмигрантских организаций, направленных на разжигание внутри сначала Советского Союза, а теперь и Российского Федерации, регионального сепаратизма с целью развала страны, отметил историк. "Первую, и довольно карикатурную попытку объединить в одну организацию представителей так называемых "угнетенных народов СССР" с целью борьбы за создание независимых национальных государств на его территории предприняли руководители "Украинской повстанческой армии" (УПА*, запрещена в РФ - ред.) ровно 81 год назад, тайно собрав 21-22 ноября 1943 года в лесах Здолбуновского района Ровенской области "Первую конференцию порабощенных народов Востока Европы и Азии"", - добавил историк. Руководители УПА* после победы Красной армии в Курской битве и освобождения ею Левобережной Украины, в том числе столицы республики города Киева, четко понимали предстоящий итог Великой Отечественной войны, поэтому начали искать поддержки своей подпольной борьбы с "русским коммунизмом" у представителей других народов, населявших СССР, отметил собеседник агентства. "Делегатами" конференции в 1943 году оказались бывшие советские военнопленные 13 национальностей, сначала согласившиеся пойти на службу в немецкую вспомогательную охранную полицию (шуцманшафт), а после сбежавшие из нее в ряды бандитов УПА*, уточнил Матвеев. "Таким образом, среди "представителей" народов, якобы "порабощенных советской империей", оказалось несколько грузин, азербайджанцев, узбеков, армян, татар, белорусов, осетин, по одному казаху, черкесу, кабардинцу, чувашу, и башкиру, а также ряд руководителей УПА*-ОУН ("Организация украинских националистов", запрещена в РФ - ред.)", - пояснил эксперт. По словам Матвеева, для внешнего пропагандистского эффекта было объявлено, что "делегаты" якобы представляли реальные подпольные организации своих народов и с риском для жизни прибыли с советской территории через линию фронта. "Видимо, склонность к пиару, основанному на фейках, исключительно ради желания кому-то где-то понравиться, укоренилась в оуновцах с тех пор на долгие десятилетия и широко практикуется их нынешними наследниками", - подчеркнул Матвеев. "Что касается персонального состава "делегатов", то, по сути, это были военные преступники, причем предавшие дважды (сначала свою родину, потом немцев), а то и трижды, поскольку некоторые из них вскоре предали и УПА*, переметнувшись к советских партизанам!", - сказал историк. Мешанина из радикальных эмигрантовДальше принятия постановлений и воззваний та конференция не пошла, продолжил Матвеев. "Но "посеянные" в волынском лесу "зерна" дали свои всходы спустя три года, когда "правая рука" Степана Бандеры, видный деятель ОУН Ярослав Стецько вместе с женой создали и возглавили в Мюнхене так называемый "Антибольшевистский блок народов" (АБН) - международное объединение эмигрантских национальных организаций из СССР и впоследствии других социалистических стран Восточной Европы, и даже, Вьетнама и Кубы. Но главной движущей силой, идеологами и финансистами объединения выступали представители бандеровского крыла ОУН", - рассказал эксперт. В годы холодной войны помимо радикального антикоммунизма идеологическую основу АБН составлял так называемый "антиимперский прометеизм" - политический проект известного польского государственного деятеля, ярого русофоба Юзефа Пилсудского, направленного на ослабление и расчленение Советского Союза с помощью поддержки националистических движений за независимость основных нерусских народов, живших в его пределах, отметил Матвеев. "Политическая и пропагандистская активность АБН скупе с проукраинским лобби в лице президента "Украинского конгрессового комитета Америки" Льва Добрянски способствовала принятию Конгрессом США в 1959 году "Резолюции о неделе порабощённых народов" с целью "привлечь внимание мира к положению национальных меньшинств в СССР", - напомнил собеседник агентства. "И вновь, как и на конференции в волынском лесу, на первых ролях в этой антисоветской организации оказываются нацистские преступники, создававшие вокруг нее атмосферу "токсичности". В составе Совета АБН оказались известный белорусский коллаборационист Радослав Островский, прислуживавший оккупантам в качестве Президента марионеточной Белорусской Центральной Рады - прибежища белорусских националистов, два создателя Туркестанского легиона вермахта и СС, узбекские эмигранты Вели Каюм-хан и Рузи Назар, и ряд других "борцов за свободу" своих народов под флагом нацистской Германии", - также заявил Матвеев. Новый проект украинских националистовВ 1996 году "Антибольшевистский блок народов" объявил о своем самоупразднении, сочтя задачи организации выполненными в связи с распадом СССР и переориентацией на Запад стран бывшего социалистического лагеря. "Однако спустя 30 лет украинские националисты вновь первыми подняли флаг борьбы за развал нашей страны, на этот раз уже Российской Федерации. И вновь, как и прежде, в ее рядах находятся либо признанные судом преступники, либо лица, подозреваемые в их совершении. За большинством постоянных участников ФСГПР, таких как Илья Пономарев** (признан в РФ иноагентом), Ахмед Закаев, Павел Ивлев и рядом других тянется длинный шлейф из законченных уголовных дел, или находящихся в стадии производства, по различным статьям УК РФ от содействия терроризму до совершения экономических преступлений", - отметил Матвеев. Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск. Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. Также в России ему заочно предъявлены обвинения по уголовному делу о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост"). Закаев скрывается от российского правосудия за границей. Россия запрашивала его экстрадицию, но получила от Великобритании отказ. Уголовное дело в отношении юриста Ивлева о хищениях в ЮКОСе в России было выделено в отдельное производство от основного. По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом) присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского** отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Ивлева к 10 годам лишения свободы. Ивлев с 2004 года живет в США и получил там гражданство. Политические "клоуны", прикормленные СБУМатвеев напомнил, что, как утверждал соучредитель ФСГПР украинский националист Олег Магалецкий, спонсорами этой общественной платформы выступают европейские общественные организации и меценаты из Украины. "Есть все основания полагать, что одним из таких "меценатов" является Служба безопасности Украины и подконтрольные ей структуры или предприниматели", - добавил Матвеев. "С началом специальной военной операции, не рассчитывая победить Россию на поле боя, украинские спецслужбы пошли по пути расшатывания ее изнутри путем внедрения в умы россиян идей регионального сепаратизма с помощью организаций подобных ФСГПР. Для этого они объединили в ее рядах группу различного рода политических "клоунов", сбежавших из страны от уголовного преследования", - заключил эксперт.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Физические лица, выполняющие функции иноагентов
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россия, сша, украина, павел ивлев, илья пономарев, ахмед закаев, украинская повстанческая армия, генеральная прокуратура рф
Россия, США, Украина, Павел Ивлев, Илья Пономарев, Ахмед Закаев, Украинская повстанческая армия, Генеральная прокуратура РФ
Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России

Историк Матвеев: украинские националисты 80 лет раздувают сепаратизм в России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала страны по регионально-этническому принципу, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.
Верховный Суд РФ в пятницу признал террористической организацией "Форум свободных государств пост России" (ФСГПР), удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры РФ, и запретил его деятельность на территории страны.
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ФСГПР был создан в 2022 году. По информации Генпрокуратуры РФ, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран. Одним из главный идейных вдохновителей и создателей ФСГПР выступил украинский националист, активист "оранжевой революции" и Евромайдана, предприниматель Олег Магалецкий. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute, признанные нежелательными в России. В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава России.

Сборище в Волынском лесу

"В том, что именно украинские националисты выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала России по регионально-этническому принципу, нет ничего необычного", - сказал Матвеев, комментируя решение Верховного Суда РФ.
Как показывает исторический опыт, украинские националисты на протяжении более восьмидесяти лет инициируют создание различных эмигрантских организаций, направленных на разжигание внутри сначала Советского Союза, а теперь и Российского Федерации, регионального сепаратизма с целью развала страны, отметил историк. "Первую, и довольно карикатурную попытку объединить в одну организацию представителей так называемых "угнетенных народов СССР" с целью борьбы за создание независимых национальных государств на его территории предприняли руководители "Украинской повстанческой армии" (УПА*, запрещена в РФ - ред.) ровно 81 год назад, тайно собрав 21-22 ноября 1943 года в лесах Здолбуновского района Ровенской области "Первую конференцию порабощенных народов Востока Европы и Азии"", - добавил историк.
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Руководители УПА* после победы Красной армии в Курской битве и освобождения ею Левобережной Украины, в том числе столицы республики города Киева, четко понимали предстоящий итог Великой Отечественной войны, поэтому начали искать поддержки своей подпольной борьбы с "русским коммунизмом" у представителей других народов, населявших СССР, отметил собеседник агентства. "Делегатами" конференции в 1943 году оказались бывшие советские военнопленные 13 национальностей, сначала согласившиеся пойти на службу в немецкую вспомогательную охранную полицию (шуцманшафт), а после сбежавшие из нее в ряды бандитов УПА*, уточнил Матвеев.
"Таким образом, среди "представителей" народов, якобы "порабощенных советской империей", оказалось несколько грузин, азербайджанцев, узбеков, армян, татар, белорусов, осетин, по одному казаху, черкесу, кабардинцу, чувашу, и башкиру, а также ряд руководителей УПА*-ОУН ("Организация украинских националистов", запрещена в РФ - ред.)", - пояснил эксперт.
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1 июля, 05:17
По словам Матвеева, для внешнего пропагандистского эффекта было объявлено, что "делегаты" якобы представляли реальные подпольные организации своих народов и с риском для жизни прибыли с советской территории через линию фронта. "Видимо, склонность к пиару, основанному на фейках, исключительно ради желания кому-то где-то понравиться, укоренилась в оуновцах с тех пор на долгие десятилетия и широко практикуется их нынешними наследниками", - подчеркнул Матвеев.
"Что касается персонального состава "делегатов", то, по сути, это были военные преступники, причем предавшие дважды (сначала свою родину, потом немцев), а то и трижды, поскольку некоторые из них вскоре предали и УПА*, переметнувшись к советских партизанам!", - сказал историк.

Мешанина из радикальных эмигрантов

Дальше принятия постановлений и воззваний та конференция не пошла, продолжил Матвеев. "Но "посеянные" в волынском лесу "зерна" дали свои всходы спустя три года, когда "правая рука" Степана Бандеры, видный деятель ОУН Ярослав Стецько вместе с женой создали и возглавили в Мюнхене так называемый "Антибольшевистский блок народов" (АБН) - международное объединение эмигрантских национальных организаций из СССР и впоследствии других социалистических стран Восточной Европы, и даже, Вьетнама и Кубы. Но главной движущей силой, идеологами и финансистами объединения выступали представители бандеровского крыла ОУН", - рассказал эксперт.
В годы холодной войны помимо радикального антикоммунизма идеологическую основу АБН составлял так называемый "антиимперский прометеизм" - политический проект известного польского государственного деятеля, ярого русофоба Юзефа Пилсудского, направленного на ослабление и расчленение Советского Союза с помощью поддержки националистических движений за независимость основных нерусских народов, живших в его пределах, отметил Матвеев.
"Политическая и пропагандистская активность АБН скупе с проукраинским лобби в лице президента "Украинского конгрессового комитета Америки" Льва Добрянски способствовала принятию Конгрессом США в 1959 году "Резолюции о неделе порабощённых народов" с целью "привлечь внимание мира к положению национальных меньшинств в СССР", - напомнил собеседник агентства.
"И вновь, как и на конференции в волынском лесу, на первых ролях в этой антисоветской организации оказываются нацистские преступники, создававшие вокруг нее атмосферу "токсичности". В составе Совета АБН оказались известный белорусский коллаборационист Радослав Островский, прислуживавший оккупантам в качестве Президента марионеточной Белорусской Центральной Рады - прибежища белорусских националистов, два создателя Туркестанского легиона вермахта и СС, узбекские эмигранты Вели Каюм-хан и Рузи Назар, и ряд других "борцов за свободу" своих народов под флагом нацистской Германии", - также заявил Матвеев.

Новый проект украинских националистов

В 1996 году "Антибольшевистский блок народов" объявил о своем самоупразднении, сочтя задачи организации выполненными в связи с распадом СССР и переориентацией на Запад стран бывшего социалистического лагеря.
"Однако спустя 30 лет украинские националисты вновь первыми подняли флаг борьбы за развал нашей страны, на этот раз уже Российской Федерации. И вновь, как и прежде, в ее рядах находятся либо признанные судом преступники, либо лица, подозреваемые в их совершении. За большинством постоянных участников ФСГПР, таких как Илья Пономарев** (признан в РФ иноагентом), Ахмед Закаев, Павел Ивлев и рядом других тянется длинный шлейф из законченных уголовных дел, или находящихся в стадии производства, по различным статьям УК РФ от содействия терроризму до совершения экономических преступлений", - отметил Матвеев.
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Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.
Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. Также в России ему заочно предъявлены обвинения по уголовному делу о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке ("Норд-Ост"). Закаев скрывается от российского правосудия за границей. Россия запрашивала его экстрадицию, но получила от Великобритании отказ. Уголовное дело в отношении юриста Ивлева о хищениях в ЮКОСе в России было выделено в отдельное производство от основного. По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом) присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского** отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Ивлева к 10 годам лишения свободы. Ивлев с 2004 года живет в США и получил там гражданство.

Политические "клоуны", прикормленные СБУ

Матвеев напомнил, что, как утверждал соучредитель ФСГПР украинский националист Олег Магалецкий, спонсорами этой общественной платформы выступают европейские общественные организации и меценаты из Украины.
"Есть все основания полагать, что одним из таких "меценатов" является Служба безопасности Украины и подконтрольные ей структуры или предприниматели", - добавил Матвеев.
"С началом специальной военной операции, не рассчитывая победить Россию на поле боя, украинские спецслужбы пошли по пути расшатывания ее изнутри путем внедрения в умы россиян идей регионального сепаратизма с помощью организаций подобных ФСГПР. Для этого они объединили в ее рядах группу различного рода политических "клоунов", сбежавших из страны от уголовного преследования", - заключил эксперт.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
13 апреля 2023, 14:44
 
РоссияСШАУкраинаПавел ИвлевИлья ПономаревАхмед ЗакаевУкраинская повстанческая армияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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