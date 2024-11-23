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Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза, сообщило подполье - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 23.11.2024 (обновлено: 07:53 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985310207.html
Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза, сообщило подполье
Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза, сообщило подполье - РИА Новости, 23.11.2024
Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза, сообщило подполье
Украинские военные на линии боевого соприкосновения подвергают сексуальному насилию мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета, сообщил РИА РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:21
2024-11-23T07:53
специальная военная операция на украине
харьков
украина
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские военные на линии боевого соприкосновения подвергают сексуальному насилию мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Лебедев рассказал, что общался с родителями и молодыми девушками из Харькова, которые были шокированы тем, что теперь выпускницы Харьковского медицинского университета являются военнообязанными. В связи с этим, за границу они выехать не могут, а их данные находятся на учете в ТЦК. По его данным, молодых специалистов распределяют в части в качестве санинструкторов и военных медиков. "Кому повезло или приплатили, те остаются в тыловых частях, у них почти все нормально. Но есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию", - заявил собеседник агентства. По данным Лебедева, украинские военные считают, что "живут чуть ли не последний день", поэтому пытаются "взять от жизни все". По его словам, некоторые девушки вынужденно становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых солдат, однако после гибели или ранения офицера солдаты отыгрываются за то, что девушки "вели себя гордо" и "отказывали в любви". Отмечается, что родители девушек пытались решить вопрос деньгами, однако получали отказ, так как офицеры "зарабатывают куда больше". По словам Лебедева, еще хуже дела обстояли, если девушка понравилась иностранному наемнику. Он отметил, что известны случаи самоубийств среди девушек и более взрослых женщин.
https://ria.ru/20241003/sudzha-1976067421.html
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харьков, украина, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, В мире
Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза, сообщило подполье

Украинские боевики насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный в шапке-ушанке
Украинский военный в шапке-ушанке - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный в шапке-ушанке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские военные на линии боевого соприкосновения подвергают сексуальному насилию мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Лебедев рассказал, что общался с родителями и молодыми девушками из Харькова, которые были шокированы тем, что теперь выпускницы Харьковского медицинского университета являются военнообязанными. В связи с этим, за границу они выехать не могут, а их данные находятся на учете в ТЦК. По его данным, молодых специалистов распределяют в части в качестве санинструкторов и военных медиков.
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"Кому повезло или приплатили, те остаются в тыловых частях, у них почти все нормально. Но есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию", - заявил собеседник агентства.
По данным Лебедева, украинские военные считают, что "живут чуть ли не последний день", поэтому пытаются "взять от жизни все". По его словам, некоторые девушки вынужденно становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых солдат, однако после гибели или ранения офицера солдаты отыгрываются за то, что девушки "вели себя гордо" и "отказывали в любви".
Отмечается, что родители девушек пытались решить вопрос деньгами, однако получали отказ, так как офицеры "зарабатывают куда больше". По словам Лебедева, еще хуже дела обстояли, если девушка понравилась иностранному наемнику. Он отметил, что известны случаи самоубийств среди девушек и более взрослых женщин.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаСергей ЛебедевВ мире
 
 
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