https://ria.ru/20241123/ukraina-1985307715.html
Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева
Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева - РИА Новости, 23.11.2024
Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева
Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева, об этом он сам рассказал в РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T05:58
2024-11-23T05:58
2024-11-23T05:58
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ГОРЛОВКА, 23 ноя — РИА Новости. Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. "В Международный уголовный суд направили почти 3000 материалов и около 6000 материалов было направлено в Европейский суд по правам человека. Но, к сожалению, начиная с 2020 года на эти инстанции начало оказываться давление. Инстанции перестали быть инстанциями правосудия, стали слишком заполитизированы, и все дела, все наши попытки юридические как-то защитить права наших жителей остались без ответа на сегодняшний день", — рассказал правозащитник. С начала карательной операции киевских властей на Донбассе Иван Копыл работал военным корреспондентом. В 2015 году, по его словам, стало очевидно, что преступления украинской стороны не достаточно "просто показывать" в СМИ, а нужно именно юридически фиксировать и отправлять материалы в различные международные инстанции. По мнению Ивана Копыла, всего одна организация оставляет надежду на международное правосудие — это комитет ООН по правам человека. Именно туда юрист планирует начать подачу материалов, собранных в ходе проведения СВО. "С начала СВО я занимаюсь сбором информации, я провожу общественные расследования различных эпизодов, различных обстрелов. <...> Планируем начать подачу материалов, жалоб в Комитете ООН по правам человека — последняя международная инстанция, которая еще оставляет какую-то надежду на международное правосудие. Если не сработает и там, то, видимо, международная система будет нуждаться в переформатировании", — объяснил правозащитник.
https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html
https://ria.ru/20241112/kiev-1983371355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, донбасс, международный уголовный суд, оон, европейский суд
Киев, Донбасс, Международный уголовный суд, ООН, Европейский суд
Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева
Юрист Копыл отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева
ГОРЛОВКА, 23 ноя — РИА Новости. Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости.
"В Международный уголовный суд направили почти 3000 материалов и около 6000 материалов было направлено в Европейский суд по правам человека. Но, к сожалению, начиная с 2020 года на эти инстанции начало оказываться давление. Инстанции перестали быть инстанциями правосудия, стали слишком заполитизированы, и все дела, все наши попытки юридические как-то защитить права наших жителей остались без ответа на сегодняшний день", — рассказал правозащитник.
С начала карательной операции киевских властей на Донбассе Иван Копыл работал военным корреспондентом. В 2015 году, по его словам, стало очевидно, что преступления украинской стороны не достаточно "просто показывать" в СМИ, а нужно именно юридически фиксировать и отправлять материалы в различные международные инстанции.
По мнению Ивана Копыла, всего одна организация оставляет надежду на международное правосудие — это комитет ООН по правам человека. Именно туда юрист планирует начать подачу материалов, собранных в ходе проведения СВО.
"С начала СВО я занимаюсь сбором информации, я провожу общественные расследования различных эпизодов, различных обстрелов. <...> Планируем начать подачу материалов, жалоб в Комитете ООН по правам человека — последняя международная инстанция, которая еще оставляет какую-то надежду на международное правосудие. Если не сработает и там, то, видимо, международная система будет нуждаться в переформатировании", — объяснил правозащитник.