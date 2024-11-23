https://ria.ru/20241123/ukraina-1985307715.html

Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева

Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева - РИА Новости, 23.11.2024

Правозащитник отправил в суды девять тысяч материалов о преступлениях Киева

Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева, об этом он сам рассказал в РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T05:58

2024-11-23T05:58

2024-11-23T05:58

киев

донбасс

международный уголовный суд

оон

европейский суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ГОРЛОВКА, 23 ноя — РИА Новости. Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. "В Международный уголовный суд направили почти 3000 материалов и около 6000 материалов было направлено в Европейский суд по правам человека. Но, к сожалению, начиная с 2020 года на эти инстанции начало оказываться давление. Инстанции перестали быть инстанциями правосудия, стали слишком заполитизированы, и все дела, все наши попытки юридические как-то защитить права наших жителей остались без ответа на сегодняшний день", — рассказал правозащитник. С начала карательной операции киевских властей на Донбассе Иван Копыл работал военным корреспондентом. В 2015 году, по его словам, стало очевидно, что преступления украинской стороны не достаточно "просто показывать" в СМИ, а нужно именно юридически фиксировать и отправлять материалы в различные международные инстанции. По мнению Ивана Копыла, всего одна организация оставляет надежду на международное правосудие — это комитет ООН по правам человека. Именно туда юрист планирует начать подачу материалов, собранных в ходе проведения СВО. "С начала СВО я занимаюсь сбором информации, я провожу общественные расследования различных эпизодов, различных обстрелов. <...> Планируем начать подачу материалов, жалоб в Комитете ООН по правам человека — последняя международная инстанция, которая еще оставляет какую-то надежду на международное правосудие. Если не сработает и там, то, видимо, международная система будет нуждаться в переформатировании", — объяснил правозащитник.

https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html

https://ria.ru/20241112/kiev-1983371355.html

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, донбасс, международный уголовный суд, оон, европейский суд