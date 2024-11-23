Применение ВСУ дальнобойного оружия отдаляет переговоры, считает Медведев
Медведев: использование Украиной дальнобойного оружия только отдаляет переговоры
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России только отдаляет возможные переговоры, до которых и так еще очень далеко, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это не останется без последствий. Это касается, естественно, и переговоров, о которых вы сказали, но до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют. Но это касается и общей ситуации", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос, как на возможные переговоры повлияет использование Украиной дальнобойных ракет.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.