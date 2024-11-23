https://ria.ru/20241123/udar-1985379866.html

Франция сделала заявление о ракетных ударах по России

Франция сделала заявление о ракетных ударах по России - РИА Новости, 23.11.2024

Франция сделала заявление о ракетных ударах по России

Украина может бить французскими дальнобойными ракетами по России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью "Би-би-си". РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:40

2024-11-23T19:40

2024-11-23T23:18

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина может бить французскими дальнобойными ракетами по России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью "Би-би-си"."Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России в целях самообороны", — заявил он.Барро также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники Киева работают над сближением позиций."Западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины в борьбе с Россией и не должны устанавливать красные линии. <...> Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо", — цитирует вещательная корпорация мнение политика.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html

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