https://ria.ru/20241123/udar-1985359122.html
"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России
"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России - РИА Новости, 23.11.2024
"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России
Западные элиты охвачены ужасом после удара России по военному объекту ВСУ ракетой "Орешник", заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:26
2024-11-23T16:26
2024-11-23T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
днепропетровск
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_4054b8f5fe8031125d3a6df7b4155983.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Западные элиты охвачены ужасом после удара России по военному объекту ВСУ ракетой "Орешник", заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х."Этот запах <...> Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар "Орешника" разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса", — написал он.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html
россия
украина
днепропетровск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_e5036733994e32974853510086853eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, днепропетровск, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, США
"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России
Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара России "Орешником"