https://ria.ru/20241123/udar-1985359122.html

"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России

"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России - РИА Новости, 23.11.2024

"Этот запах": в США раскрыли, что случилось на Западе после удара России

Западные элиты охвачены ужасом после удара России по военному объекту ВСУ ракетой "Орешник", заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:26

2024-11-23T16:26

2024-11-23T23:02

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Западные элиты охвачены ужасом после удара России по военному объекту ВСУ ракетой "Орешник", заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х."Этот запах <...> Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар "Орешника" разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса", — написал он.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html

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