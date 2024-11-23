https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html

Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов

Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов - РИА Новости, 23.11.2024

Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов

Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:25

2024-11-23T15:25

2024-11-23T15:25

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михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу Al Mayadeen."Если Франция и Великобританияпомогут Украине разместить высокоточные ракеты против России, они тоже несомненно заплатят цену", — предупредил он.Ульянов также назвал решение США одобрить использование Украиной ракетных систем ATACMS чрезвычайно опасным. Он подчеркнул, что ответ Москвы будет решительным."Те в Белом доме, кто принял это решение, полностью осознают серьезные последствия, которые могут возникнуть", — добавил дипломат.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровскепоражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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в мире, россия, украина, франция, михаил ульянов (дипломат), владимир путин