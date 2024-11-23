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Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html
Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов
Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов - РИА Новости, 23.11.2024
Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов
Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:25
2024-11-23T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу Al Mayadeen."Если Франция и Великобританияпомогут Украине разместить высокоточные ракеты против России, они тоже несомненно заплатят цену", — предупредил он.Ульянов также назвал решение США одобрить использование Украиной ракетных систем ATACMS чрезвычайно опасным. Он подчеркнул, что ответ Москвы будет решительным."Те в Белом доме, кто принял это решение, полностью осознают серьезные последствия, которые могут возникнуть", — добавил дипломат.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровскепоражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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в мире, россия, украина, франция, михаил ульянов (дипломат), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин
Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, заявил Ульянов

Ульянов: Франция и Британия заплатят в случае ракетных ударов ВСУ по РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу Al Mayadeen.
"Если Франция и Великобританияпомогут Украине разместить высокоточные ракеты против России, они тоже несомненно заплатят цену", — предупредил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
Вчера, 08:00
Ульянов также назвал решение США одобрить использование Украиной ракетных систем ATACMS чрезвычайно опасным. Он подчеркнул, что ответ Москвы будет решительным.
"Те в Белом доме, кто принял это решение, полностью осознают серьезные последствия, которые могут возникнуть", — добавил дипломат.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровскепоражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
22 ноября, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияМихаил Ульянов (дипломат)Владимир Путин
 
 
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