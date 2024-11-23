https://ria.ru/20241123/udar-1985346584.html

"По целям в Европе". В США забили тревогу после российского удара

"По целям в Европе". В США забили тревогу после российского удара - РИА Новости, 23.11.2024

"По целям в Европе". В США забили тревогу после российского удара

Россия способны наносить баллистической ракетой "Орешник" удары по Европе и Америке в случае необходимости, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:48

2024-11-23T14:48

2024-11-23T19:41

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия способны наносить баллистической ракетой "Орешник" удары по Европе и Америке в случае необходимости, пишет Military Watch Magazine."Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме", — говорится в материале.Отмечается, что "Орешник" не имеет аналогов в западном мире, где арсеналы баллистических ракет наземного базирования ограничены. При этом автор статьи признает, что многое о новом оружии пока остается неизвестным.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/bayden-1985314514.html

https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html

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