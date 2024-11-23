Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом
Глава МИД Турции Фидан: Трамп может принять решение о выводе войск США из Сирии
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может во время второго президентского срока принять решение о выводе американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам Фидана, Трамп пытался вывести войска из САР еще во время первого президентского срока, но ему помешали "чиновники Пентагона". В связи с этим, считает глава МИД Турции, Трамп сейчас тщательно подбирает новую команду администрации, чтобы избежать повторения ошибок.
"На самом деле США присутствие 800 военных в Сирии особой пользы не приносит. Наоборот, присутствие в регионе военных становится препятствием для американских военных операций. В каждой региональной операции, особенно против проиранских группировок, американских военных в Сирии и Ираке используют как заложников. Пока США наносят удары по Ирану или проиранским группировкам, их военных подвергают атакам, в результате создается постоянное напряжение. Демократы (при нынешнем президенте США Джо Байдене - ред.) не хотели вновь испытать сложности с выводом войск из Сирии, как с выводом из Афганистана. Теперь же, в эпоху республиканцев, у них (США - ред.) появится шанс для реализации вывода военных. Я думаю, что они могут принять позитивное решение", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ.
Формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.