Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом - РИА Новости, 23.11.2024
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может во время второго президентского срока принять решение о выводе американских войск из Сирии, заявил... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:51
2024-11-23T15:51
в мире
сирия
сша
турция
дональд трамп
хакан фидан
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может во время второго президентского срока принять решение о выводе американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По словам Фидана, Трамп пытался вывести войска из САР еще во время первого президентского срока, но ему помешали "чиновники Пентагона". В связи с этим, считает глава МИД Турции, Трамп сейчас тщательно подбирает новую команду администрации, чтобы избежать повторения ошибок. "На самом деле США присутствие 800 военных в Сирии особой пользы не приносит. Наоборот, присутствие в регионе военных становится препятствием для американских военных операций. В каждой региональной операции, особенно против проиранских группировок, американских военных в Сирии и Ираке используют как заложников. Пока США наносят удары по Ирану или проиранским группировкам, их военных подвергают атакам, в результате создается постоянное напряжение. Демократы (при нынешнем президенте США Джо Байдене - ред.) не хотели вновь испытать сложности с выводом войск из Сирии, как с выводом из Афганистана. Теперь же, в эпоху республиканцев, у них (США - ред.) появится шанс для реализации вывода военных. Я думаю, что они могут принять позитивное решение", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ. Формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306200.html
https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html
сирия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, турция, дональд трамп, хакан фидан, джо байден, министерство обороны сша, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, США, Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Джо Байден, Министерство обороны США, Сирийские демократические силы
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом

Глава МИД Турции Фидан: Трамп может принять решение о выводе войск США из Сирии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может во время второго президентского срока принять решение о выводе американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам Фидана, Трамп пытался вывести войска из САР еще во время первого президентского срока, но ему помешали "чиновники Пентагона". В связи с этим, считает глава МИД Турции, Трамп сейчас тщательно подбирает новую команду администрации, чтобы избежать повторения ошибок.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Медведев оценил возможность отмены санкций против России при Трампе
Вчера, 04:30
"На самом деле США присутствие 800 военных в Сирии особой пользы не приносит. Наоборот, присутствие в регионе военных становится препятствием для американских военных операций. В каждой региональной операции, особенно против проиранских группировок, американских военных в Сирии и Ираке используют как заложников. Пока США наносят удары по Ирану или проиранским группировкам, их военных подвергают атакам, в результате создается постоянное напряжение. Демократы (при нынешнем президенте США Джо Байдене - ред.) не хотели вновь испытать сложности с выводом войск из Сирии, как с выводом из Афганистана. Теперь же, в эпоху республиканцев, у них (США - ред.) появится шанс для реализации вывода военных. Я думаю, что они могут принять позитивное решение", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ.
Формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России
Вчера, 14:56
 
В миреСирияСШАТурцияДональд ТрампХакан ФиданДжо БайденМинистерство обороны СШАСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала