https://ria.ru/20241123/tramp-1985308714.html

Трамп хочет уволить весь офис спецпрокурора Смита, сообщает Washington Post

Трамп хочет уволить весь офис спецпрокурора Смита, сообщает Washington Post - РИА Новости, 23.11.2024

Трамп хочет уволить весь офис спецпрокурора Смита, сообщает Washington Post

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп планирует уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита в отместку за ведение уголовных дел против него, но это... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:24

2024-11-23T06:24

2024-11-23T06:24

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп планирует уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита в отместку за ведение уголовных дел против него, но это будет не так просто с точки зрения законности, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на источники. "По словам двух человек, близких к переходной команде Трампа, Трамп планирует уволить всю команду, которая работала со специальным прокурором Джеком Смитом над двумя федеральными судебными преследованиями против бывшего президента, включая кадровых адвокатов, обычно защищенных от политического преследования", - сообщило издание. Изменение правил, которое разрешило бы Трампу провести массовые увольнения кадровых чиновников, может занять годы, отмечают эксперты по праву, опрошенные газетой. "Трамп также планирует собрать следственные группы в министерстве юстиции для поиска доказательств фальсификаций результатов выборов 2020 года в колеблющихся штатах, сказал один из источников. Источник отметил, что идея создания следственных групп федеральных агентов и прокуроров в колеблющихся штатах не так хорошо сформулирована и не стоит на первом месте", - пишет Washington Post. Ранее СМИ сообщали, что Смит планирует уйти в отставку до возвращения Трампа в Белый дом. Смит был назначен 18 ноября 2022 года, его офис занимался делом о незаконном хранении секретных документов Трампом и о попытке вмешательства в выборы. Американские СМИ и эксперты считают, что на фоне победы Трампа правоохранители прекратят его преследование, не дожидаясь вступления в должность. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.

https://ria.ru/20241123/ssha-1985304765.html

https://ria.ru/20241122/ssha-1985109245.html

https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html

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в мире, сша, дональд трамп