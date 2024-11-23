https://ria.ru/20241123/tramp-1985304354.html

Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США - РИА Новости, 23.11.2024

Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T02:59

2024-11-23T02:59

2024-11-23T03:03

сша

дональд трамп

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов."Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985109245.html

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