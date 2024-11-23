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Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США - РИА Новости, 23.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:59
2024-11-23T02:59
2024-11-23T03:03
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов."Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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сша, дональд трамп, министерство финансов сша, в мире
США, Дональд Трамп, Министерство финансов США, В мире
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США
Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост главы минфина США