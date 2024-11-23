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Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США - РИА Новости, 23.11.2024
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02:59 23.11.2024 (обновлено: 03:03 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/tramp-1985304354.html
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США - РИА Новости, 23.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:59
2024-11-23T03:03
сша
дональд трамп
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов."Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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сша, дональд трамп, министерство финансов сша, в мире
США, Дональд Трамп, Министерство финансов США, В мире
Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост главы минфина США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы минфина Соединенных Штатов.
"Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов", - сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Трамп нашел замену взявшему самоотвод Гетцу на пост главы Минюста
Вчера, 02:37
 
СШАДональд ТрампМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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