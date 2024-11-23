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В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2024
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11:37 23.11.2024 (обновлено: 17:55 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/tovary-1985329416.html
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах
Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:37
2024-11-23T17:55
экономика
россия
дмитрий песков
луганск
донбасс
фаина савенкова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - сказал Песков в интервью, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.Пресс-секретарь российского президента отметил, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен."Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - добавил Песков.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова &gt;&gt;
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россия
луганск
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экономика, россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, фаина савенкова
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Луганск, Донбасс, Фаина Савенкова
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах

Песков: предпринимаются меры, чтобы в новых регионах не было дефицита товаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - сказал Песков в интервью, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен.
"Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - добавил Песков.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЛуганскДонбассФаина Савенкова
 
 
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