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В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах

В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2024

В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах

Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:37

2024-11-23T11:37

2024-11-23T17:55

экономика

россия

дмитрий песков

луганск

донбасс

фаина савенкова

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - сказал Песков в интервью, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.Пресс-секретарь российского президента отметил, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен."Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - добавил Песков.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>

https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, фаина савенкова