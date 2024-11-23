https://ria.ru/20241123/tovary-1985329416.html
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах - РИА Новости, 23.11.2024
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах
Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:37
2024-11-23T11:37
2024-11-23T17:55
экономика
россия
дмитрий песков
луганск
донбасс
фаина савенкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - сказал Песков в интервью, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.Пресс-секретарь российского президента отметил, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен."Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - добавил Песков.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html
россия
луганск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, луганск, донбасс, фаина савенкова
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Луганск, Донбасс, Фаина Савенкова
В Кремле рассказали о мерах по борьбе с дефицитом товаров в новых регионах
Песков: предпринимаются меры, чтобы в новых регионах не было дефицита товаров