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Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/tank-1985311301.html
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 23.11.2024
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:41
2024-11-23T07:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "При выполнении огневых задач после выявления операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов танка и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ уточнили, что уничтожением данных целей артиллеристы "Запада" помогли пехотным группам ВС РФ продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"При выполнении огневых задач после выявления операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов танка и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
Работа артиллеристов спецназа Ахмат вместе с помощником, псом по кличке Лютый - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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19 ноября, 14:41
В министерстве обороны РФ уточнили, что уничтожением данных целей артиллеристы "Запада" помогли пехотным группам ВС РФ продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.
 
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