https://ria.ru/20241123/tank-1985311301.html

Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 23.11.2024

Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:41

2024-11-23T07:41

2024-11-23T07:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1f2b2024500af7bc9612593d06b8d2.jpg

ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "При выполнении огневых задач после выявления операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов танка и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ уточнили, что уничтожением данных целей артиллеристы "Запада" помогли пехотным группам ВС РФ продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины