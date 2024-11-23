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Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 23.11.2024
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:41
2024-11-23T07:41
2024-11-23T07:41
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "При выполнении огневых задач после выявления операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов танка и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ уточнили, что уничтожением данных целей артиллеристы "Запада" помогли пехотным группам ВС РФ продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, блиндажи и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"При выполнении огневых задач после выявления операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов танка и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Расчетами гаубиц Д-30 на расстоянии до 10 километров в считанные минуты все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ уточнили, что уничтожением данных целей артиллеристы "Запада" помогли пехотным группам ВС РФ продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.