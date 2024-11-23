https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html
Талибы отозвали двух дипломатов из Германии
Талибы отозвали двух дипломатов из Германии - РИА Новости, 23.11.2024
Талибы отозвали двух дипломатов из Германии
Посол Афганистана в Германии Яма Яри и генеральный консул в Бонне Саид Луфтулла Садат были отозваны правительством движения "Талибан*" (находится под санкциями... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:57
2024-11-23T14:57
2024-11-23T14:58
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Посол Афганистана в Германии Яма Яри и генеральный консул в Бонне Саид Луфтулла Садат были отозваны правительством движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщило издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники. "Талибы отозвали посла Афганистана в Берлине Яму Яри и генерального консула в Бонне Саида Лутфуллу Садата", - пишет Spiegel. Отмечается, что оба дипломата получили свои должности в 2021 году, ещё до прихода "Талибана" к власти в Афганистане. "Талибан" объявил, что больше не будет принимать визы и паспорта, выданные в представительствах в Берлине и Бонне, а только в Мюнхене, где генеральный консул продолжает занимать свой пост", - пишет издание. Сообщается, что причиной подобных решений стали некоторые решения дипломатов, принятые без согласования с Кабулом. Германия не признает правительство талибов, но при этом не разрывало дипломатические отношения с Афганистаном. В текущих условиях правительство Германии отказывается выдавать аккредитацию новым дипломатам из Афганистана, а управление дипмиссиями в Берлине и Бонне перешло временному поверенному в делах, добавил Spiegel.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, бонн, германия, талибан, оон
В мире, Афганистан, Бонн, Германия, Талибан, ООН
Талибы отозвали двух дипломатов из Германии
Spiegel: талибы отозвали посла Афганистана в Германии генконсула в Бонне
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Посол Афганистана в Германии Яма Яри и генеральный консул в Бонне Саид Луфтулла Садат были отозваны правительством движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщило издание Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.
"Талибы отозвали посла Афганистана в Берлине
Яму Яри и генерального консула в Бонне Саида Лутфуллу Садата", - пишет Spiegel.
Отмечается, что оба дипломата получили свои должности в 2021 году, ещё до прихода "Талибана" к власти в Афганистане.
"Талибан" объявил, что больше не будет принимать визы и паспорта, выданные в представительствах в Берлине и Бонне, а только в Мюнхене
, где генеральный консул продолжает занимать свой пост", - пишет издание.
Сообщается, что причиной подобных решений стали некоторые решения дипломатов, принятые без согласования с Кабулом
.
Германия не признает правительство талибов, но при этом не разрывало дипломатические отношения с Афганистаном. В текущих условиях правительство Германии отказывается выдавать аккредитацию новым дипломатам из Афганистана, а управление дипмиссиями в Берлине и Бонне перешло временному поверенному в делах, добавил Spiegel.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность