https://ria.ru/20241123/su-25-1985306910.html
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области
Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T05:08
2024-11-23T05:08
2024-11-23T05:08
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по технике и боевикам ВСУ в Курской области
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.