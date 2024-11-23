https://ria.ru/20241123/su-25-1985306910.html

Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T05:08

2024-11-23T05:08

2024-11-23T05:08

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25