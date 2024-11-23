Reuters: Трамп рассматривает на должность представителя по Украине Гренелла
Reuters: Трамп рассматривает на должность спецпредставителя по Украине Гренелла
© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по конфликту на Украине, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами переходной команды.
Уточняется, что Гренелл, ранее занимавший пост посла США в Германии и временно исполнявший обязанности директора национальной разведки США во время первого срока Трампа, может сыграть "ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет утверждена".
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По информации источников агентства, Трамп рассматривает возможность создания новой должности специального представителя, посвященной исключительно урегулированию конфликта на Украине. Однако окончательное решение пока не принято, и Гренелл — лишь один из возможных кандидатов на этот пост.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро завершить конфликт, однако не уточнял, какими именно методами он собирается этого добиться.
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Представитель переходной команды Трампа Каролайн Левитт отказалась от комментариев по данному вопросу, отметив лишь, что кадровые решения будут объявлены самим президентом, когда он их примет.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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В России считают, что урегулирование украинского конфликта слишком сложная проблема для такого простого решения, которое предлагает Трамп. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что рано делать какие-либо выводы по вопросу действий Трампа по Украине.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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