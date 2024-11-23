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США объявили войну России, заявил американский журналист

США объявили войну России, заявил американский журналист - РИА Новости, 23.11.2024

США объявили войну России, заявил американский журналист

Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T01:49

2024-11-23T01:49

2024-11-23T06:17

россия

украина

в мире

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. По его словам, отправка таких ракет Украине с разрешением использовать для ударов вглубь территории России по сути является объявлением войны России со стороны США. "Это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве", — сказал он. Эксперт добавил, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали "катастрофу", которая может перерасти в мировую войну.

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

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россия

украина

сша

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россия, украина, в мире, сша