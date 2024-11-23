Рейтинг@Mail.ru
США объявили войну России, заявил американский журналист - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 23.11.2024 (обновлено: 06:17 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/ssha-1985302871.html
США объявили войну России, заявил американский журналист
США объявили войну России, заявил американский журналист - РИА Новости, 23.11.2024
США объявили войну России, заявил американский журналист
Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:49
2024-11-23T06:17
россия
украина
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. По его словам, отправка таких ракет Украине с разрешением использовать для ударов вглубь территории России по сути является объявлением войны России со стороны США. "Это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве", — сказал он. Эксперт добавил, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали "катастрофу", которая может перерасти в мировую войну.
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сша
Россия, Украина, В мире, США
США объявили войну России, заявил американский журналист

Журналист Кузмаров: США, разрешив ВСУ удары вглубь России, объявили ей войну

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.
По его словам, отправка таких ракет Украине с разрешением использовать для ударов вглубь территории России по сути является объявлением войны России со стороны США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
"Это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве", — сказал он.
Эксперт добавил, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали "катастрофу", которая может перерасти в мировую войну.
Пилот истребителя смотрит на закат с палубы авианосца ВМС США “Авраам Линкольн, проходящего через Суэцкий канал к берегам Персидского залива - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Россия вынудила сдаться". США сворачивают свой самый амбициозный проект
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала