https://ria.ru/20241123/ssha-1985302871.html
США объявили войну России, заявил американский журналист
США объявили войну России, заявил американский журналист - РИА Новости, 23.11.2024
США объявили войну России, заявил американский журналист
Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:49
2024-11-23T01:49
2024-11-23T06:17
россия
украина
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по российской территории, по сути объявил войну Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. По его словам, отправка таких ракет Украине с разрешением использовать для ударов вглубь территории России по сути является объявлением войны России со стороны США. "Это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве", — сказал он. Эксперт добавил, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали "катастрофу", которая может перерасти в мировую войну.
https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html
https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, сша
Россия, Украина, В мире, США
США объявили войну России, заявил американский журналист
Журналист Кузмаров: США, разрешив ВСУ удары вглубь России, объявили ей войну