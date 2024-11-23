https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985396562.html

"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации

"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2024

"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации

Россия побеждает на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T22:52

2024-11-23T22:52

2024-11-23T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джон миршаймер

владимир путин

россия

чикагский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778826_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_41e8a8c893d03972091a1bad5e262e0d.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо", — отметил он.По словам профессора, для ВС России сейчас на передовой нет существенной угрозы. При этом Миршаймер добавил, что разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джон миршаймер, владимир путин, россия, чикагский университет, вооруженные силы украины, джо байден