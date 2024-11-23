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"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985396562.html
"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации
"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации - РИА Новости, 23.11.2024
"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации
Россия побеждает на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:52
2024-11-23T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джон миршаймер
владимир путин
россия
чикагский университет
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо", — отметил он.По словам профессора, для ВС России сейчас на передовой нет существенной угрозы. При этом Миршаймер добавил, что разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html
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в мире, сша, украина, джон миршаймер, владимир путин, россия, чикагский университет, вооруженные силы украины, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Россия, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации

Миршаймер: Россия доминирует на поле боя на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДетонация боеприпаса в ДНР
Детонация боеприпаса в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Детонация боеприпаса в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия побеждает на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо", — отметил он.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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Вчера, 20:39
По словам профессора, для ВС России сейчас на передовой нет существенной угрозы. При этом Миршаймер добавил, что разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжон МиршаймерВладимир ПутинРоссияЧикагский университетВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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