https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333872.html

Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ

Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024

Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:11

2024-11-23T12:11

2024-11-23T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

украина

франция

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.Кроме того, им удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.В то же время системы ПВО сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации противник потерял:

https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

франция

сша

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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр. 2024-11-23T12:11 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29