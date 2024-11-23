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Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ
Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024
Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ
Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:11
2024-11-23T12:11
2024-11-23T17:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.Кроме того, им удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.В то же время системы ПВО сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации противник потерял:
https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html
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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр.
2024-11-23T12:11
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29
Российские войска уничтожили МиГ-29 при ударе по аэродромам ВСУ
ВС РФ ударили по военным аэродромам на Украине