https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985308001.html

ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата"

ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата" - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата"

Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:12

2024-11-23T06:12

2024-11-23T08:20

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной артгруппы "Пресса" с позывным Сальза. "Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу "Ахмат", в частности бронегруппе, артиллерии", — сказал он.Накануне собеседник агентства рассказал, что в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА "Птицы Мадьяра". По его словам, второе подразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать "Ахмату"."Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно", — добавил Сальза.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html

https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины