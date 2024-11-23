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ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата" - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 23.11.2024 (обновлено: 08:20 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985308001.html
ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата"
ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата" - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата"
Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:12
2024-11-23T08:20
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной артгруппы "Пресса" с позывным Сальза. &quot;Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу &quot;Ахмат&quot;, в частности бронегруппе, артиллерии&quot;, — сказал он.Накануне собеседник агентства рассказал, что в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА "Птицы Мадьяра". По его словам, второе подразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать "Ахмату"."Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно", — добавил Сальза.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html
https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправили в Курскую область спецотряд для уничтожения "Ахмата"

ВСУ отправили в Курскую область спецотряд БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат"

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной артгруппы "Пресса" с позывным Сальза.
«

"Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу "Ахмат", в частности бронегруппе, артиллерии", — сказал он.

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19 ноября, 14:41
Накануне собеседник агентства рассказал, что в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА "Птицы Мадьяра". По его словам, второе подразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать "Ахмату".
"Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно", — добавил Сальза.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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