https://ria.ru/20241123/sova-1985376205.html

Сову, залетевшую в квартиру, передали на осмотр в Московский зоопарк

Сову, залетевшую в квартиру, передали на осмотр в Московский зоопарк - РИА Новости, 23.11.2024

Сову, залетевшую в квартиру, передали на осмотр в Московский зоопарк

Сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, птицу передали на осмотр в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:59

2024-11-23T18:59

2024-11-23T18:59

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, птицу передали на осмотр в Московский зоопарк, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. "Сегодня произошло нечто весьма неожиданное: ко мне поступила информация о том, что к моим соседям залетела ушастая сова. На 10-й этаж. Разумеется, я незамедлительно связалась с коллегами, и ее оперативно забрали и доставили на первичный осмотр в зоопарк", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она отметила, что если обследование не выявит травм или переломов, то специалисты зоопарка и ветеринары вернут птицу в естественную среду обитания. "Стоит отметить, что в Москве встречается немало ушастых сов. Они устраивают здесь свои гнезда и даже зимуют благодаря изобилию пищи, такой как грызуны, мелкие птицы, и отсутствию конкуренции. Хотя обычно эти птицы являются перелетными, многие из них предпочитают оставаться в городской среде", - уточнила Акулова.

https://ria.ru/20241122/zoopark-1985147624.html

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москва, светлана акулова, московский зоопарк, общество