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В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга - РИА Новости, 23.11.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:31 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/sova-1985318618.html
В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга
В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга - РИА Новости, 23.11.2024
В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга
Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:31
2024-11-23T09:31
хорошие новости
великий устюг
москва
дед мороз
московский зоопарк
сова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать сову, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала Московского зоопарка — зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. От маленькой самки отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы. Сейчас птица чувствует себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида", - говорится в сообщении. Отмечается, что полярные совы — постоянные жители Московского зоопарка, их можно найти между вольерами выдр и белых медведей.
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великий устюг, москва, дед мороз, московский зоопарк, сова
Хорошие новости, Великий Устюг, Москва, Дед Мороз, Московский зоопарк, сова
В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга

В Москву из Великого Устюга привезли самку совы, от которой отказались родители

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыПолярная сова из Великого Устюга, привезенная в Москву
Полярная сова из Великого Устюга, привезенная в Москву - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Полярная сова из Великого Устюга, привезенная в Москву
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать сову, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала Московского зоопарка — зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. От маленькой самки отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы. Сейчас птица чувствует себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полярные совы — постоянные жители Московского зоопарка, их можно найти между вольерами выдр и белых медведей.
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Хорошие новостиВеликий УстюгМоскваДед МорозМосковский зоопарксова
 
 
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