В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга
В Москву из Великого Устюга привезли самку совы, от которой отказались родители
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыПолярная сова из Великого Устюга, привезенная в Москву
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Полярная сова из Великого Устюга, привезенная в Москву
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать сову, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала Московского зоопарка — зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. От маленькой самки отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы. Сейчас птица чувствует себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полярные совы — постоянные жители Московского зоопарка, их можно найти между вольерами выдр и белых медведей.