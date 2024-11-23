https://ria.ru/20241123/sova-1985318618.html

В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга

В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга - РИА Новости, 23.11.2024

В Москву привезли пятимесячную самку полярной совы из Великого Устюга

Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:31

2024-11-23T09:31

2024-11-23T09:31

хорошие новости

великий устюг

москва

дед мороз

московский зоопарк

сова

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пятимесячную самку белой совы привезли в Москву из зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, от нее отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать сову, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала Московского зоопарка — зоосада, который находится в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. От маленькой самки отказались родители, поэтому специалистам пришлось искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы. Сейчас птица чувствует себя хорошо и после месячного карантина отправится к самцу того же вида", - говорится в сообщении. Отмечается, что полярные совы — постоянные жители Московского зоопарка, их можно найти между вольерами выдр и белых медведей.

https://ria.ru/20240619/bychok-1953997582.html

великий устюг

москва

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Ольга Фомченкова

великий устюг, москва, дед мороз, московский зоопарк, сова