https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html

После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело

После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело - РИА Новости, 23.11.2024

После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Сызрани, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газовой... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:42

2024-11-23T19:42

2024-11-23T19:45

происшествия

сызрань

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Сызрани, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газовой колонки, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Сообщение о взрыве газа в квартире в доме на улице Декабристов в Сызрани поступило в МЧС в 17.22 мск. Предварительно, в результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина. В результате произошло обрушение межквартирной стены. "По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки. По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в СК. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного отдела, которые проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

сызрань

россия

самарская область

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происшествия, сызрань, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)