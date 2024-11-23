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После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело - РИА Новости, 23.11.2024
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19:42 23.11.2024 (обновлено: 19:45 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html
После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело
После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело - РИА Новости, 23.11.2024
После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Сызрани, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газовой... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:42
2024-11-23T19:45
происшествия
сызрань
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Сызрани, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газовой колонки, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Сообщение о взрыве газа в квартире в доме на улице Декабристов в Сызрани поступило в МЧС в 17.22 мск. Предварительно, в результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина. В результате произошло обрушение межквартирной стены. "По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки. По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в СК. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного отдела, которые проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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россия
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происшествия, сызрань, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сызрань, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После взрыва газа в квартире в Сызрани завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Сызрани

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто взрыва газа в квартире в Сызрани
Место взрыва газа в квартире в Сызрани - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Место взрыва газа в квартире в Сызрани. Архивное фото
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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире в Сызрани, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности газовой колонки, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Сообщение о взрыве газа в квартире в доме на улице Декабристов в Сызрани поступило в МЧС в 17.22 мск. Предварительно, в результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина. В результате произошло обрушение межквартирной стены.
"По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки. По данному факту следственным отделом по городу Сызрани следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в СК.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного отдела, которые проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияСызраньРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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