https://ria.ru/20241123/sholts-1985380856.html

Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос

Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2024

Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%, в то время как у вышедшей из правящей... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:51

2024-11-23T19:51

2024-11-23T20:17

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%, в то время как у вышедшей из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП) уволенного министра финансов Кристиана Линднера рейтинг вырос до 5%, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. Лидером, как и прежде, остаётся оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 32%. На втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19%. Оставшиеся в коалиции с СДПГ "Зелёные" идут на четвёртом месте с 11% респондентов, готовыми за них голосовать. Ещё одной партией, которая может преодолеть 5%-й порог для вхождения в парламент, является "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): его рейтинг составляет 7%. Входящая в бундестаг партия "Левые" имеет рейтинг 4%, рискуя не попасть в парламент следующего созыва. Опрос был проведён 21-22 ноября, в нём принял участие 1 001 человек. Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild