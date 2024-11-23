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В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом - РИА Новости, 23.11.2024
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12:36 23.11.2024 (обновлено: 12:40 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985335613.html
В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом
В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом - РИА Новости, 23.11.2024
В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом
Задержание заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия техники,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:36
2024-11-23T12:40
происшествия
россия
псков
псковская область
лев шлосберг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Задержание заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия техники, связано с возбужденным в отношении него уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщило псковское отделение партии. Ранее глава партии Николай Рыбаков сообщал РИА Новости, что полиция после задержания Шлосберга* в аэропорту Пскова изъяла у Шлосберга* технику и отпустила. Причина задержания не называлась. "У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента", – говорится в сообщении. Ранее 2 октября СУСК РФ по Псковской области сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html
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псков
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происшествия, россия, псков, псковская область, лев шлосберг, николай рыбаков
Происшествия, Россия, Псков, Псковская область, Лев Шлосберг, Николай Рыбаков
В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом

Псковское отделение "Яблока" объяснило задержание Шлосберга уголовным делом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛев Шлосберг
Лев Шлосберг - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лев Шлосберг. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Задержание заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия техники, связано с возбужденным в отношении него уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщило псковское отделение партии.
Ранее глава партии Николай Рыбаков сообщал РИА Новости, что полиция после задержания Шлосберга* в аэропорту Пскова изъяла у Шлосберга* технику и отпустила. Причина задержания не называлась.
«
"У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента", – говорится в сообщении.
Ранее 2 октября СУСК РФ по Псковской области сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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ПроисшествияРоссияПсковПсковская областьЛев ШлосбергНиколай Рыбаков
 
 
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