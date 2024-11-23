https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985335613.html

В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом

В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом - РИА Новости, 23.11.2024

В "Яблоке" связали задержание Шлосберга* с уголовным делом

Задержание заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия техники,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:36

2024-11-23T12:36

2024-11-23T12:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Задержание заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия техники, связано с возбужденным в отношении него уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщило псковское отделение партии. Ранее глава партии Николай Рыбаков сообщал РИА Новости, что полиция после задержания Шлосберга* в аэропорту Пскова изъяла у Шлосберга* технику и отпустила. Причина задержания не называлась. "У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента", – говорится в сообщении. Ранее 2 октября СУСК РФ по Псковской области сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, псков, псковская область, лев шлосберг, николай рыбаков