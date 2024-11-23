https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.11.2024
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:30
2024-11-23T11:30
2024-11-23T11:30
происшествия
лев шлосберг
николай рыбаков
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков. "У него (Шлосберга* - ред.) изъяли технику и отпустили", - сказал Рыбаков. Ранее глава "Яблока" сообщил РИА Новости, что в субботу Шлосберг* был задержан в Псковском аэропорту, причина задержания не называлась. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лев шлосберг, николай рыбаков, министерство юстиции рф (минюст россии)
Происшествия, Лев Шлосберг, Николай Рыбаков, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Рыбаков: полиция изъяла у зампреда "Яблока" Шлосберга технику и отпустила его
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков.
"У него (Шлосберга* - ред.) изъяли технику и отпустили", - сказал Рыбаков.
Ранее глава "Яблока" сообщил РИА Новости, что в субботу Шлосберг* был задержан в Псковском аэропорту, причина задержания не называлась.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России