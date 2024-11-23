https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html

Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"

Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.11.2024

Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"

Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:30

2024-11-23T11:30

2024-11-23T11:30

происшествия

лев шлосберг

николай рыбаков

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков. "У него (Шлосберга* - ред.) изъяли технику и отпустили", - сказал Рыбаков. Ранее глава "Яблока" сообщил РИА Новости, что в субботу Шлосберг* был задержан в Псковском аэропорту, причина задержания не называлась. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лев шлосберг, николай рыбаков, министерство юстиции рф (минюст россии)