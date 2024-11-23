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Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.11.2024
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11:30 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985327941.html
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.11.2024
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:30
2024-11-23T11:30
происшествия
лев шлосберг
николай рыбаков
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков. "У него (Шлосберга* - ред.) изъяли технику и отпустили", - сказал Рыбаков. Ранее глава "Яблока" сообщил РИА Новости, что в субботу Шлосберг* был задержан в Псковском аэропорту, причина задержания не называлась. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html
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происшествия, лев шлосберг, николай рыбаков, министерство юстиции рф (минюст россии)
Происшествия, Лев Шлосберг, Николай Рыбаков, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"

Рыбаков: полиция изъяла у зампреда "Яблока" Шлосберга технику и отпустила его

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция после задержания изъяла у заместителя председателя партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга* технику и отпустила его, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков.
"У него (Шлосберга* - ред.) изъяли технику и отпустили", - сказал Рыбаков.
Ранее глава "Яблока" сообщил РИА Новости, что в субботу Шлосберг* был задержан в Псковском аэропорту, причина задержания не называлась.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Лев Шлосберг (признан иноагентом) на съезде партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
2 октября, 11:44
 
ПроисшествияЛев ШлосбергНиколай РыбаковМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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