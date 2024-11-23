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Зампреда "Яблока" Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова - РИА Новости, 23.11.2024
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11:22 23.11.2024 (обновлено: 16:06 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985326823.html
Зампреда "Яблока" Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова
Зампреда "Яблока" Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова - РИА Новости, 23.11.2024
Зампреда "Яблока" Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова
Заместитель председателя партии "Яблоко", зампред Псковского регионального отделения Лев Шлосберг* задержан в аэропорту Пскова, причины пока не известны,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:22
2024-11-23T16:06
происшествия
псков
яблоко
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко", зампред Псковского регионального отделения Лев Шлосберг* задержан в аэропорту Пскова, причины пока не известны, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков."Да, это так. Причина задержания пока не известна. Всю необходимую помощь будем ему, конечно, оказывать", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос о задержании в аэропорту Пскова Шлосберга*.В октябре СУСК РФ по Псковской области сообщило, что возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, псков, яблоко, лев шлосберг
Происшествия, Псков, Яблоко, Лев Шлосберг
Зампреда "Яблока" Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

Глава "Яблока" Рыбаков: зампреда партии Шлосберга задержали в аэропорту Пскова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛев Шлосберг
Лев Шлосберг - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лев Шлосберг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко", зампред Псковского регионального отделения Лев Шлосберг* задержан в аэропорту Пскова, причины пока не известны, сообщил РИА Новости глава партии Николай Рыбаков.
«
"Да, это так. Причина задержания пока не известна. Всю необходимую помощь будем ему, конечно, оказывать", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос о задержании в аэропорту Пскова Шлосберга*.
В октябре СУСК РФ по Псковской области сообщило, что возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Полиция изъяла у Шлосберга* технику и отпустила его, сообщили в "Яблоке"
Вчера, 11:30
 
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