https://ria.ru/20241123/sbu-1985309486.html

Киевский режим зачистил всю верхушку СБУ в 2015 году, сообщил экс-сотрудник

Киевский режим зачистил всю верхушку СБУ в 2015 году, сообщил экс-сотрудник - РИА Новости, 23.11.2024

Киевский режим зачистил всю верхушку СБУ в 2015 году, сообщил экс-сотрудник

Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины в 2015 году, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:36

2024-11-23T06:36

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины в 2015 году, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "Мои контакты, так сказать, закончились на уровне 2015 года... Потому что произошли изменения. Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах. И заменили их выходцами из центральной Украины и из западной Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, выявляли сотрудников СБУ, которые хоть как-то сочувствовали России. "Были определенные негласные беседы, потом было анкетирование и так далее… И они сразу подлежали переведению в другое место службы, желательно сюда, ближе к боевым действиям", - отметил экс-сотрудник СБУ. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, после чего переехал в ДНР. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985111644.html

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украина, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины