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В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
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16:30 23.11.2024 (обновлено: 16:41 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
ЕС следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Евросоюз находится в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:30
2024-11-23T16:41
экономика
сша
россия
еврокомиссия
газпромбанк
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. ЕС следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Евросоюз находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии."Мы внимательно следим за последствиями этих мер", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных проблемах в оплате и поставках российского газа после введения американских санкций.Он добавил, что ЕС и США "на постоянной основе поддерживают открытый канал связи для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками возможных действий", направленных на лишение России доходов в связи с операцией на Украине."Мы приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против Газпромбанка и его дочерних структур", - сообщили в ЕК.В четверг Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА новости, что Будапешт надеется в течение месяца найти решение по ситуации с платежами РФ после санкций США в отношении Газпромбанка.
https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html
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экономика, сша, россия, еврокомиссия, газпромбанк, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, США, Россия, Еврокомиссия, Газпромбанк, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка

ЕК: ЕС внимательно следит за последствиями санкций США против Газпромбанка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка" в Москве
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения "Газпромбанка" в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. ЕС следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Евросоюз находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"Мы внимательно следим за последствиями этих мер", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных проблемах в оплате и поставках российского газа после введения американских санкций.
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Он добавил, что ЕС и США "на постоянной основе поддерживают открытый канал связи для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками возможных действий", направленных на лишение России доходов в связи с операцией на Украине.
"Мы приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против Газпромбанка и его дочерних структур", - сообщили в ЕК.
В четверг Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА новости, что Будапешт надеется в течение месяца найти решение по ситуации с платежами РФ после санкций США в отношении Газпромбанка.
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ЭкономикаСШАРоссияЕврокомиссияГазпромбанкЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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