https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html
В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка
В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка
США сделают исключение и дадут возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный российский газ через Газпромбанк, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:58
2024-11-23T10:58
2024-11-23T10:58
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США сделают исключение и дадут возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный российский газ через Газпромбанк, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. "Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут", - сказал Аксаков. "Они тут себе на горло вряд ли будут наступать. По крайней мере, европейцы, очевидно, поставят этот вопрос: они нуждаются в нашем газе, естественно, им нужен институт, который будет осуществлять финансирование операций по поставкам газа", - добавил депутат. Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". Также Аксаков отметил, что санкции, которые минфин США ввел в четверг против российских банков – это ожидаемое решение и к этому уже нужно относится как к привычному явлению, хотя оно и будет создавать определенные сложности. "Я думаю, что разум должен взять вверх с приходом Трампа, хотя он молчит пока, потому что формально он сейчас ничего не может сделать. А потом начнет действовать уже так, как считает нужным. А нужным - с моей точки зрения – это Америке возвращать отношения с Россией и делать их более дружественными, в том числе для того, чтобы доверия к той же американской валюте было больше", - добавил он. По словам депутата, действия США против России естественно наблюдаются, изучаются и китайцами, и индийцами, и арабскими странами. "И они понимают, что они могут тоже получить какую-то ситуацию - попасть под эти санкции", - уверен Аксаков.
https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html
https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985292480.html
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, анатолий аксаков, газпромбанк, госдума рф, московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Европа, Анатолий Аксаков, Газпромбанк, Госдума РФ, Московская биржа, Санкции в отношении России
В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка
Аксаков: США сделают исключение для Европы для расчета за газ через Газпромбанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США сделают исключение и дадут возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный российский газ через Газпромбанк, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ
, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
"Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу
через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут", - сказал Аксаков.
"Они тут себе на горло вряд ли будут наступать. По крайней мере, европейцы, очевидно, поставят этот вопрос: они нуждаются в нашем газе, естественно, им нужен институт, который будет осуществлять финансирование операций по поставкам газа", - добавил депутат.
Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже
и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом
".
Также Аксаков отметил, что санкции, которые минфин США ввел в четверг против российских банков – это ожидаемое решение и к этому уже нужно относится как к привычному явлению, хотя оно и будет создавать определенные сложности.
"Я думаю, что разум должен взять вверх с приходом Трампа, хотя он молчит пока, потому что формально он сейчас ничего не может сделать. А потом начнет действовать уже так, как считает нужным. А нужным - с моей точки зрения – это Америке
возвращать отношения с Россией и делать их более дружественными, в том числе для того, чтобы доверия к той же американской валюте было больше", - добавил он.
По словам депутата, действия США против России естественно наблюдаются, изучаются и китайцами, и индийцами, и арабскими странами. "И они понимают, что они могут тоже получить какую-то ситуацию - попасть под эти санкции", - уверен Аксаков.