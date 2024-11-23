https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html

В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка

В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка

США сделают исключение и дадут возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный российский газ через Газпромбанк, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:58

2024-11-23T10:58

2024-11-23T10:58

экономика

сша

россия

европа

анатолий аксаков

газпромбанк

госдума рф

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347000_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_17c3f1ee647250ac7a62552cce12b65e.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США сделают исключение и дадут возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный российский газ через Газпромбанк, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. "Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут", - сказал Аксаков. "Они тут себе на горло вряд ли будут наступать. По крайней мере, европейцы, очевидно, поставят этот вопрос: они нуждаются в нашем газе, естественно, им нужен институт, который будет осуществлять финансирование операций по поставкам газа", - добавил депутат. Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". Также Аксаков отметил, что санкции, которые минфин США ввел в четверг против российских банков – это ожидаемое решение и к этому уже нужно относится как к привычному явлению, хотя оно и будет создавать определенные сложности. "Я думаю, что разум должен взять вверх с приходом Трампа, хотя он молчит пока, потому что формально он сейчас ничего не может сделать. А потом начнет действовать уже так, как считает нужным. А нужным - с моей точки зрения – это Америке возвращать отношения с Россией и делать их более дружественными, в том числе для того, чтобы доверия к той же американской валюте было больше", - добавил он. По словам депутата, действия США против России естественно наблюдаются, изучаются и китайцами, и индийцами, и арабскими странами. "И они понимают, что они могут тоже получить какую-то ситуацию - попасть под эти санкции", - уверен Аксаков.

https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html

https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985292480.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, европа, анатолий аксаков, газпромбанк, госдума рф, московская биржа, санкции в отношении россии