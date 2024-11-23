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В РПЦ не против простить певца Шарлота* - РИА Новости, 23.11.2024
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Шоубиз
 
14:58 23.11.2024 (обновлено: 15:07 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/rpts-1985347496.html
В РПЦ не против простить певца Шарлота*
В РПЦ не против простить певца Шарлота* - РИА Новости, 23.11.2024
В РПЦ не против простить певца Шарлота*
В Русской православной церкви получили покаянное письмо певца Шарлота*, не против его прощения, сказал РИА Новости зампред Синодального отдела по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:58
2024-11-23T15:07
шоубиз
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
россия
эдуард шарлот
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Русской православной церкви получили покаянное письмо певца Шарлота*, не против его прощения, сказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, добавив, что обратился с соответствующим ходатайством в Самарский городской суд. Самарский областной суд рассматривал дело Шарлота* по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. "В отделе (по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата - ред.) получили покаянное письмо певца Шарлота*, а также приняли к сведению принесенные им публичные извинения. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в суд было направлено ходатайство, что с нашей стороны препятствия для применения статьи 76 (УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния - ред.) не существует", - сообщил Кипшидзе РИА Новости. В тексте его ходатайства в Самарский городской суд судье, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что защита Шарлота* обратилась к нему, и что подобные ходатайства по другим делам направлялись и раньше. Русская церковь, написано в ходатайстве, поддерживала включение статьи 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) в уголовное законодательство, но возможность освобождения преступника от ответственности в связи с искренним раскаянием и примирением сторон не менее важна. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что покаянные слова Шарлота* должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html
https://ria.ru/20241019/sharlot-1978860423.html
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, россия, эдуард шарлот
Шоубиз, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Эдуард Шарлот
В РПЦ не против простить певца Шарлота*

Кипшидзе: в РПЦ получили покаянное письмо певца Шарлота, не против его прощения

© Екатерина Мизулина/TelegramШарлот*
Шарлот* - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Екатерина Мизулина/Telegram
Шарлот*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Русской православной церкви получили покаянное письмо певца Шарлота*, не против его прощения, сказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, добавив, что обратился с соответствующим ходатайством в Самарский городской суд.
Самарский областной суд рассматривал дело Шарлота* по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.
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"В отделе (по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата - ред.) получили покаянное письмо певца Шарлота*, а также приняли к сведению принесенные им публичные извинения. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, в суд было направлено ходатайство, что с нашей стороны препятствия для применения статьи 76 (УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния - ред.) не существует", - сообщил Кипшидзе РИА Новости.
В тексте его ходатайства в Самарский городской суд судье, имеющемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что защита Шарлота* обратилась к нему, и что подобные ходатайства по другим делам направлялись и раньше. Русская церковь, написано в ходатайстве, поддерживала включение статьи 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) в уголовное законодательство, но возможность освобождения преступника от ответственности в связи с искренним раскаянием и примирением сторон не менее важна.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
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Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что покаянные слова Шарлота* должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ШоубизВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковьРоссияЭдуард Шарлот
 
 
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