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Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета - РИА Новости, 23.11.2024
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03:27 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/rossiya-1985304858.html
Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета
Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета - РИА Новости, 23.11.2024
Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета
Ежегодный доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России может быть представлен уже в конце декабря, в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T03:27
2024-11-23T03:27
политика
россия
андрей климов
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Ежегодный доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России может быть представлен уже в конце декабря, в нем будет содержаться анализ попыток повлиять на свободный выбор граждан РФ из-за рубежа, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов. Он отметил, что, предварительно, итоговый доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета будет представлен сенаторам в конце декабря. "Основная идея доклада - это разносторонняя оценка угроз, связанных с проведением избирательных процедур и ограничением любой возможности повлиять на электоральный суверенитет нашей страны. И в каком-то смысле мы даже можем помочь многим государствам защитить их электоральный суверенитет, потому что это история общая для всех", - сказал сенатор. По его словам, комиссия СФ внимательно проанализирует итоги президентских выборов в России и попытки вмешательства в них. "Мы дадим определенные оценки, связанные с будущими выборами в Государственную Думу, потому что наши недруги на них нацелены как раз на этот период. Кроме того, разумеется, мы не можем не затронуть вопросы, связанные с так называемыми дипфейками, искусственным интеллектом и его использованием в этих ситуациях", - добавил Климов. Он также уточнил, что в итоговом докладе будут затронуты вопросы, так или иначе связанные с электоральным процессом, а также с попыткой повлиять из-за рубежа на свободный выбор граждан РФ и вообще на свободный выбор.
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978326724.html
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политика, россия, андрей климов
Политика, Россия, Андрей Климов
Сенатор оценил сроки готовности доклада комиссии по защите госсуверенитета

Сенатор Климов: доклад по защите суверенитета может быть готов в конце года

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Ежегодный доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России может быть представлен уже в конце декабря, в нем будет содержаться анализ попыток повлиять на свободный выбор граждан РФ из-за рубежа, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.
Он отметил, что, предварительно, итоговый доклад комиссии СФ по защите госсуверенитета будет представлен сенаторам в конце декабря.
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"Основная идея доклада - это разносторонняя оценка угроз, связанных с проведением избирательных процедур и ограничением любой возможности повлиять на электоральный суверенитет нашей страны. И в каком-то смысле мы даже можем помочь многим государствам защитить их электоральный суверенитет, потому что это история общая для всех", - сказал сенатор.
По его словам, комиссия СФ внимательно проанализирует итоги президентских выборов в России и попытки вмешательства в них.
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"Мы дадим определенные оценки, связанные с будущими выборами в Государственную Думу, потому что наши недруги на них нацелены как раз на этот период. Кроме того, разумеется, мы не можем не затронуть вопросы, связанные с так называемыми дипфейками, искусственным интеллектом и его использованием в этих ситуациях", - добавил Климов.
Он также уточнил, что в итоговом докладе будут затронуты вопросы, так или иначе связанные с электоральным процессом, а также с попыткой повлиять из-за рубежа на свободный выбор граждан РФ и вообще на свободный выбор.
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