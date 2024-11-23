https://ria.ru/20241123/rogov-1985361082.html
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Берестки на берегу Кураховского водохранилища севернее Курахово, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:46
2024-11-23T16:46
2024-11-23T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Берестки на берегу Кураховского водохранилища севернее Курахово, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, и завершают там зачистку, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал в четверг, что российские военные практически полностью зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. В середине ноября советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры."Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово", - сказал Рогов.По его словам, село зачищается от противника.Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.О боях в районе села Берестки МО РФ сообщало в начале ноября.
https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка