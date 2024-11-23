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ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 23.11.2024 (обновлено: 16:48 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/rogov-1985361082.html
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Берестки на берегу Кураховского водохранилища севернее Курахово, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:46
2024-11-23T16:48
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Берестки на берегу Кураховского водохранилища севернее Курахово, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, и завершают там зачистку, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал в четверг, что российские военные практически полностью зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. В середине ноября советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры."Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово", - сказал Рогов.По его словам, село зачищается от противника.Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.О боях в районе села Берестки МО РФ сообщало в начале ноября.
https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов, россия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия
ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России выбили ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Берестки на берегу Кураховского водохранилища севернее Курахово, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, и завершают там зачистку, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал в четверг, что российские военные практически полностью зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. В середине ноября советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры.
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Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
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"Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово", - сказал Рогов.
По его словам, село зачищается от противника.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
О боях в районе села Берестки МО РФ сообщало в начале ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир РоговРоссия
 
 
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