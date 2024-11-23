https://ria.ru/20241123/reb-1985311557.html

Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона

Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона - РИА Новости, 23.11.2024

Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона

Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии "Южной" группировки войск ВС РФ спасли сослуживцев, которые двигались к позициям на автомобиле, вовремя включив средство... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:47

2024-11-23T07:47

2024-11-23T07:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии "Южной" группировки войск ВС РФ спасли сослуживцев, которые двигались к позициям на автомобиле, вовремя включив средство радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Колючий". По словам военнослужащего, он при перемещении между боевых позиций с целью выполнении поставленных задач при подъезде к одной из таких позиций сделал запрос на соответствующий пост, чтобы узнать о наличии в небе БПЛА противника. При подтверждении чистого неба военнослужащий выдвинулся на позицию. Однако автомобиль, на котором он двигался, впоследствии был замечен вражеским FPV-дроном. "При перемещении, ближе уже к посту, по жестикуляции постового на въезде я понял, что я на прицеле FPV-дрона-камикадзе, ускорил передвижение и на максимальной скорости залетел на позиции. В это время параллельно раздался взрыв. Как оказалось, это уже дрон-камикадзе", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Колючий". Замполит пояснил, что впоследствии, находясь непосредственно на позиции военнослужащих, которые занимались подавлением БПЛА, выяснилось, что они своевременно включили средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которому дрон потерял курсовую устойчивость. "И мне, моему экипажу удалось выжить", - добавил "Колючий". Военнослужащие, находясь на позиции, перехватили видеосигнал с вражеского FPV-дрона, наблюдали за его перемещением по видеомонитору, заметили, когда БПЛА противника в качестве цели выбрал движущийся к позициям автомобиль. Вовремя среагировав, военнослужащие включили средство радиоэлектронной борьбы, одновременно успев дать команду на готовность медиков в случае попадания.

https://ria.ru/20241116/ukraina-1984148899.html

https://ria.ru/20241110/raschet-1982892447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф