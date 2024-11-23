Рейтинг@Mail.ru
Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/reb-1985311557.html
Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона
Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона - РИА Новости, 23.11.2024
Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона
Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии "Южной" группировки войск ВС РФ спасли сослуживцев, которые двигались к позициям на автомобиле, вовремя включив средство... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:47
2024-11-23T07:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0539fd17a89388f1d8b9f7985798a95a.jpg
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии "Южной" группировки войск ВС РФ спасли сослуживцев, которые двигались к позициям на автомобиле, вовремя включив средство радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Колючий". По словам военнослужащего, он при перемещении между боевых позиций с целью выполнении поставленных задач при подъезде к одной из таких позиций сделал запрос на соответствующий пост, чтобы узнать о наличии в небе БПЛА противника. При подтверждении чистого неба военнослужащий выдвинулся на позицию. Однако автомобиль, на котором он двигался, впоследствии был замечен вражеским FPV-дроном. "При перемещении, ближе уже к посту, по жестикуляции постового на въезде я понял, что я на прицеле FPV-дрона-камикадзе, ускорил передвижение и на максимальной скорости залетел на позиции. В это время параллельно раздался взрыв. Как оказалось, это уже дрон-камикадзе", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Колючий". Замполит пояснил, что впоследствии, находясь непосредственно на позиции военнослужащих, которые занимались подавлением БПЛА, выяснилось, что они своевременно включили средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которому дрон потерял курсовую устойчивость. "И мне, моему экипажу удалось выжить", - добавил "Колючий". Военнослужащие, находясь на позиции, перехватили видеосигнал с вражеского FPV-дрона, наблюдали за его перемещением по видеомонитору, заметили, когда БПЛА противника в качестве цели выбрал движущийся к позициям автомобиль. Вовремя среагировав, военнослужащие включили средство радиоэлектронной борьбы, одновременно успев дать команду на готовность медиков в случае попадания.
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984148899.html
https://ria.ru/20241110/raschet-1982892447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bea06b5439b86da3638ec3d6f1a7ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Вовремя включенный РЭБ спас замполита и его экипаж от украинского FPV-дрона

Вовремя включенный РЭБ спас замполита ВС России и его экипаж от FPV-дрона ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 110-ой бригады 51 армии "Южной" группировки войск ВС РФ спасли сослуживцев, которые двигались к позициям на автомобиле, вовремя включив средство радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Колючий".
По словам военнослужащего, он при перемещении между боевых позиций с целью выполнении поставленных задач при подъезде к одной из таких позиций сделал запрос на соответствующий пост, чтобы узнать о наличии в небе БПЛА противника. При подтверждении чистого неба военнослужащий выдвинулся на позицию. Однако автомобиль, на котором он двигался, впоследствии был замечен вражеским FPV-дроном.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ
16 ноября, 13:45
"При перемещении, ближе уже к посту, по жестикуляции постового на въезде я понял, что я на прицеле FPV-дрона-камикадзе, ускорил передвижение и на максимальной скорости залетел на позиции. В это время параллельно раздался взрыв. Как оказалось, это уже дрон-камикадзе", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Колючий".
Замполит пояснил, что впоследствии, находясь непосредственно на позиции военнослужащих, которые занимались подавлением БПЛА, выяснилось, что они своевременно включили средства радиоэлектронной борьбы, благодаря которому дрон потерял курсовую устойчивость. "И мне, моему экипажу удалось выжить", - добавил "Колючий".
Военнослужащие, находясь на позиции, перехватили видеосигнал с вражеского FPV-дрона, наблюдали за его перемещением по видеомонитору, заметили, когда БПЛА противника в качестве цели выбрал движущийся к позициям автомобиль. Вовремя среагировав, военнослужащие включили средство радиоэлектронной борьбы, одновременно успев дать команду на готовность медиков в случае попадания.
Боец расчета РЭБ глушит дроны - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Командир расчета РЭБ рассказал о технических секретах против дронов ВСУ
10 ноября, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала