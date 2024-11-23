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Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2024
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17:17 23.11.2024 (обновлено: 17:20 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/razgovor-1985364016.html
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2024
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:17
2024-11-23T17:20
в мире
турция
сергей лавров
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости."Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в субботу, 23 ноября, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы", - сказал диписточник.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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в мире, турция, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник

Глава МИД Турции Фидан провел телефонный разговор с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.
"Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в субботу, 23 ноября, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы", - сказал диписточник.
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В миреТурцияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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