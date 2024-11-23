https://ria.ru/20241123/razgovor-1985364016.html

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2024

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым, сообщил источник

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:17

2024-11-23T17:17

2024-11-23T17:20

в мире

турция

сергей лавров

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости."Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в субботу, 23 ноября, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы", - сказал диписточник.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сергей лавров, хакан фидан