https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html
Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей
Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 23.11.2024
Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей
Правозащитник Иван Копыл намерен направлять жалобы в ООН на расстрелы мирных жителей ВСУ, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:32
2024-11-23T08:32
2024-11-23T08:49
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ГОРЛОВКА, 23 ноя — РИА Новости. Правозащитник Иван Копыл намерен направлять жалобы в ООН на расстрелы мирных жителей ВСУ, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. "Я много работаю с беженцами, я общаюсь с беженцами и очень большое количество случаев именно физического уничтожения, расстрелов мирного населения... И это нарушение прежде всего права на жизнь. Об этом мы будем направлять жалобы как раз в комитет ООН по правам человека", - рассказал юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. Он отметил, что мотивом украинских военнослужащих при расстрелах мирного населения становится грабёж или пророссийская позиция убитых. "Есть случаи, когда мотивацией ВСУшников был просто грабеж, мародерство, из-за этого было убито несколько семей. Есть очень много случаев, когда они, попросту говоря, представляются русскими, и когда им открывают двери или идут к ним радостью, бегут с радостью обниматься, потому что население городов Донбасса, оно ждет Россию, оно не поддерживает ВСУ. В ответ жителей расстреливают, убивают", - добавил правозащитник.
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
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Правозащитник Копыл об отправке в международные суды девяти тысяч материалов о преступлениях Киева
Руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева.
Как он сам рассказал РИА Новости, почти 3 тысячи материалов было направлено в Международный уголовный суд и около 6 тысяч материалов - в Европейский суд по правам человека.
Однако, по его словам, эти суды "перестали быть инстанциями правосудия", и все юридические попытки как-то защитить права жителей остались без ответа.
По мнению юриста, надежду на международное правосудие оставляет только комитет ООН по правам человека. Именно туда он планирует отправлять материалы, собранные в ходе проведения СВО.
2024-11-23T08:32
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PT1M50S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН
Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей
Правозащитник Копыл намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей ВСУ