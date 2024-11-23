https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html

Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей

Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 23.11.2024

Правозащитник намерен жаловаться в ООН на расстрелы ВСУ мирных жителей

Правозащитник Иван Копыл намерен направлять жалобы в ООН на расстрелы мирных жителей ВСУ, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:32

2024-11-23T08:32

2024-11-23T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985314311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04125dff0e9ad9245a1d016dc37917a3.jpg

ГОРЛОВКА, 23 ноя — РИА Новости. Правозащитник Иван Копыл намерен направлять жалобы в ООН на расстрелы мирных жителей ВСУ, об этом он сам рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. "Я много работаю с беженцами, я общаюсь с беженцами и очень большое количество случаев именно физического уничтожения, расстрелов мирного населения... И это нарушение прежде всего права на жизнь. Об этом мы будем направлять жалобы как раз в комитет ООН по правам человека", - рассказал юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. Он отметил, что мотивом украинских военнослужащих при расстрелах мирного населения становится грабёж или пророссийская позиция убитых. "Есть случаи, когда мотивацией ВСУшников был просто грабеж, мародерство, из-за этого было убито несколько семей. Есть очень много случаев, когда они, попросту говоря, представляются русскими, и когда им открывают двери или идут к ним радостью, бегут с радостью обниматься, потому что население городов Донбасса, оно ждет Россию, оно не поддерживает ВСУ. В ответ жителей расстреливают, убивают", - добавил правозащитник.

https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Правозащитник Копыл об отправке в международные суды девяти тысяч материалов о преступлениях Киева Руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл отправил в международные суды 9 тысяч материалов о преступлениях Киева. Как он сам рассказал РИА Новости, почти 3 тысячи материалов было направлено в Международный уголовный суд и около 6 тысяч материалов - в Европейский суд по правам человека. Однако, по его словам, эти суды "перестали быть инстанциями правосудия", и все юридические попытки как-то защитить права жителей остались без ответа. По мнению юриста, надежду на международное правосудие оставляет только комитет ООН по правам человека. Именно туда он планирует отправлять материалы, собранные в ходе проведения СВО. 2024-11-23T08:32 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, россия, вооруженные силы украины, оон