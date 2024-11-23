В Госдуме прокомментировали заявление Путина о новых ракетных комплексах
Шхагошев: слова Путина о новых ракетах взбудоражили западные военные разведки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время выступления с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин во время выступления с заявлением о ситуации в зоне СВО
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов взбудоражило западные военные разведки, президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки. Президент своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ. Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа - слишком высокие ставки", - сказал Шхагошев.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что информация о новых разработках России в области вооружений никому не известна.